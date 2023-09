¿Falcao y Messi juntos? Fuerte rumor en España pone al Tigre en la MLS

El futuro de Falcao, capítulo dos millones. El colombiano no cuenta en Rayo Vallecano y ya pocos entienden la razón de una renovación tan costosa para el poco aporte que le han permitido sus entrenadores. En fin, la incoherencia.

Jugando casi nada la última temporada, en gran parte por sus problemas físicos, que justamente ahora lo tienen al margen. Falcao ha convertido 20 goles y ha dado y tres asistencias en 43 partidos con su actual club. Nada mal para quien poco juega ahora...



Pero ya el tema no es si debió quedarse sino cuándo y a dónde logrará irse. En España tienen claro que aún no es momento del retiro y barajan alternativas viables en lo económico pero también en lo familiar.



Según el diario Sport de Barcelona, el futuro del colombiano sería la MLS de Estados Unidos. Y aquí la bomba: ¡sería compañero de Lionel Messi! Asegura la fuente que el delantero es pretendido por el Inter Miami, que ha ido incorporando las estrellas que ha querido el argentino.



¿Quiere a Falcao? Esa duda no se respondió. Pero después de la rivalidad que protagonizaron en España, uno en el FC Barcelona y otro en el Atlético de Madrid, lo que sobra es respeto mutuo.



Lo cierto es que sería uno de sus probables destinos. El otro sería el Portland Timbers, que sería como estar en casa pues allí hay actualmente cinco colombianos: Diego y Yimmi Chará, Dairon Asprilla, Santiago Moreno y Juan David Mosquera.



Falcao puede intentar acelerar la negociación ahora, lo que anhela el Rayo para sacar algo de ventaja, o esperar a fin de año para negociar como agente libre e incorporarse la próxima temporada. Todo depende de que esta vez esas ofertas sí se concreten y no se queden en rumores, como ha ocurrido en el pasado.

​

'El Tigre' ha quedado marginado de la Selección Colombia precisamente por esa inactividad, aunque cuenta con la confianza del técnico Néstor Lorenzo, el primer que espera a una pronta solución.