El reto de Crespo a Arboleda en Banfield: 'Se transforma o desaparece'

Hernán Crespo, entrenador del colombiano Iván Mauricio Arboleda en Banfield de Argentina, no fue ajeno al mal momento de su arquero pero confió en que el bache pase pronto y deje más aprendizajes que otra cosa.

"Es un jugador que había explotado antes y le agarró un bajón. ahora tiene dos oportunidades: sube y se transforma en el jugador que todos creemos que es o desaparece y queda en el anonimato. Depende de él y en eso está", afirmó el DT, en un reto interesante para su joven jugador.



Crespo confirmó que Arboleda no volverá al arco en el duelo de este viernes contra Boca Juniors (7:10 p.m.), pero no por culpa de este bajón sino por una razón estrictamente física.



"Atajará Cambeses porque el viaje de Iván Arboleda fue enorme. Después lo iremos hablando a ver cómo está. Vamos a estar cerca, pero no pasa nada raro. Es parte del fútbol, son momentos. Nunca lo voy a criticar desde lo profesional. Lo que le pasa es lógico por la edad. Vamos a acompañarlo para que sea mejor de lo que es, que no tengo duda que lo va a ser. Eso lleva tiempo. Espero que le lleve menos que a mí", explicó Crespo.





El exinternacional Crespo se refiere precisamente a esos bajones y malas rachas que conoció bien en sus días como jugador: "Me pasó a mí en River Plate. En el 93-94 fui el goleador más joven del fútbol argentino después de Maradona, campeones invictos. Después no jugué con Babington ni con Ramón. Estuve un año así, después exploté en 1996 y arranqué", contó.



Esa capacidad de recuperar su mejor versión es lo que ahora espera el DT del protero colombiano en Banfield.