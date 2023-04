Sangre joven complica renovación de Cuadrado: posibles reemplazos

Juan Guillermo Cuadrado ha sido el jugador más firme en el esquema de Allegri en Juventus en los últimos dos años. nadie lo supera. Pero ni eso le asegura que se vaya a quedar.

A sus 34 años, el colombiano intenta llegar a un acuerdo con Juventus para renovar su contrato, uno de los más altos de la plantilla en la actualidad, pero hay problemas económicos enormes, derivados del reciente escándalo de manejo financiero que se cobró la cabeza de varios directivos y sigue en un proceso abierto, más allá de la devolución provisional de 15 puntos que había sufrido.



Todo el ambiente es difícil y no ayudan sus últimos arranques, primer provocando la expulsión en la Copa Italia, y luego fingiendo faltas para engañar a jueces, una actitud duramente criticada por los expertos en la Serie A en los últimos días.



Y a pesar de todo, Cuadrado es determinante y muy necesario en el esquema de Juventus, con el que cumplió 300 partidos recientemente.



¿De qué depende? De ajustes salariales del antioqueño, de que acepte negociar por menos tiempo y dinero que lo que ofrecen en otras ligas exóticas con tal de mantenerse en un equipo y una liga top y de mantener la estabilidad d su familia.



Pero como el mercado está tan abierto y hay tanto de por medio, ya en Juventus estarían haciendo cuentas por si no hay un acuerdo. Según los rumores de prensa en Turín, ya tienen dos jugadores jóvenes en la cantera que actúan en la misma posición que el veterano: Andrea Cambiaso y Tommaso Barbieri.



Entre ellos el más opcionado sería Cambiaso, quien está cedido en Bologna (de Jhon Lucumí) y sería repatriado en caso de emergencia.

Así las cosas, hay interés de parte y parte en seguir al menos un par de temporadas más pero la negociación no es sencilla. En el fútbol y en la vida, siempre hay uno más joven y hasta más económico que cubrirá cualquier necesidad.