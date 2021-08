A Cardona no lo perdonan: relator no canta sus goles con Boca Juniors

Edwin Cardona tendrá un semestre difícil en Boca Juniors. Luego de no jugar la Copa Libertadores y preferir irse a descansar -en todo su derecho- a Medellín, después de la Copa América, abrió una herida difícil de cerrar en el mundo xeneize.



No importa si este fin de semana Cardona marcó gol y rompió con una sequía en el equipo que dirige Miguel Ángel Russo, a Edwin lo miran de reojo y tendrá que hacer mucho más para consagrarse y borrar esa mala imagen ante los hinchas y críticos de la prensa.



Para colmo, contra Argentinos Juniors no solo anotó, también se fue expulsado, así que pesó más la tarjeta roja que su magnífico remate de pelota quieta que significó el empate 1-1 y evitó otra derrota.



Es así que ni los narradores le perdonan a Cardona sus pecados. Es el caso de Daniel Mollo, relator partidario del club azul y oro, reconocido por su fanatismo a Boca y porque siempre acompaña los partidos de ese equipo.



Mollo no le narró el gol a Cardona este domingo, pues el colombiano “no merece ningún elogio”. El 1-1 con Argentinos lo relató en dos partes: un grito de gol largo por Boca Juniors, pero con comentario bajo y corto para mencionar al autor del remate: Edwin.