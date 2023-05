James y una relación que nunca terminó: juntos en enigmático lugar

James Rodríguez está a la espera de un equipo que le abra sus puertas tras sus últimas intempestivas salidas de Al-Rayyan de Catar y Olympiacos de Grecia.

El creativo rescindió su contrato con su último club dos meses antes del vencimiento del contrato, según la prensa local tras un desencuentro con el técnico interino, tras su decisión de sacarlo de la cancha en la recta final del torneo griego. Él dijo que nada era cierto, pero al final se fue y eso abrió aún más especulaciones.



Lo cierto es que se fue a su casa en Madrid a esperar una llamada y, además de colgar pruebas permanentes de la dedicación que le está dando al trabajo físico, ha tenido tiempo también para los recuerdos del pasado.

​El último fue realmente sorpresivo: en sus redes sociales, el 10 compartió una foto junto a su amigo y compañero de muchas luchas, el arquero David Ospina. Así se les vio juntos:

James y David Ospina Foto: Tomado de Instagram @jamesrodriguez10

No hay certezas de la fecha de la foto, que solo dejó en sus historias de Instagram, o del lugar donde se encuentran, pues Ospina, en teoría, está enfocado solo en su recuperación de una grave lesión en Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo.

​Lo cierto es que David y James son amigos desde la infancia, de hecho por eso James conoció a Daniel, se casaron y tuvieron una hija, Salomé. El matrimonio se acabó, ella espera un bebé con su nueva pareja en Miami y él, que no ha vuelto a presentar una novia oficial después de Shannon de Lima, está solo, esperando una oferta de trabajo. O bueno, no solo, está con David, el amigo que le dejó la vida, el vínculo que no se rompió ni cuando todo lo demás se echó a perder...