¿Cuándo vuelve Cuadrado a Inter? Desde Italia respondieron

Juan Guillermo Cuadrado no ha tenido un mes de septiembre con mucha continuidad. El colombiano sigue recuperándose de sus molestias físicas y al parecer las mismas tomarían más tiempo de lo esperado.



Y es que desde Italia señalaron que el colombiano continúa con sus problemas de tendinitis y tampoco podría hacer su regreso para el juego de este miércoles en donde Inter chocará con Sassuolo por Serie A.



El medio ‘Calciomercato’ aseguró que Cuadrado sigue sin recuperarse de su lesión y además el técnico Simone Inzaghi quiere llevar a de a poco al colombiano para que su regreso se de ante Salernitana el próximo 30 de septiembre.

Además, mencionaron que Cuadrado continúa entrenándose por separado: "Juan Cuadrado también se entrenó el lunes por separado, el colombiano aún no ha resuelto los problemas de tendinitis que arrastra desde hace un par de semanas y tras quedarse en casa para el partido fuera de casa en Empoli, el exjugador de la Juventus tampoco estará listo para partido del miércoles por la noche contra el Sassuolo".



Recordemos que Cuadrado no juega en Inter desde el pasado 3 de septiembre cuando vio minutos en el triunfo de su equipo ante Fiorentina.



De igual manera, el jugador estuvo con Colombia en las Eliminatorias y solo jugó 45 minutos ante Venezuela y se perdió el duelo ante Chile por lesión. Cuadrado estuvo en el banco para el clásico ante Milan y no fue convocado contra Empoli, para evitar recaídas en su tendinitis.