Juan Camilo Hernández ya es de récord: sensacional aterrizaje en MLS

Lo de Juan Camilo Hernández en la MLS es más que un sueño americano: es una revancha personal, una reivindicación y una confirmación de su calidad.

En los tres partidos que lleva desde su aterrizaje feliz en la MLS ya ha celebrado cuatro anotaciones y eso tiene al Columbus Crew fascinado y convencido del acierto de su fichaje, a cambio de 9,5 millones de dólares al Watford inglés.



Pero lo mejor es que, en este corto tiempo que lleva vestido de amarillo, ya es dueño de un récord: el pereirano es el primer jugador de la MLS que anota cuatro tantos en menos de 90 minutos: lo hizo en 88, un promedio de un gol cada 34 minutos.

“Ha sido una gran experiencia hasta ahora. Me gusta que tomé la decisión de venir a la MLS. Todo va bien hasta ahora, gracias a la forma en que el club me ha ido incorporando a mí, a mis compañeros y al cuerpo técnico. Estoy feliz y espero que los buenos tiempos sigan llegando”, dijo el goleador en charla con el medio oficial de la MLS.



“No me gusta especular sobre cosas que no puedo controlar. Vivo en el presente y estaba concentrado en este juego y pude anotar y pudimos ganar. Mi mente solo está enfocada en el partido del próximo sábado”, añadió.



Ahora que no está amarrado al área se siente más cómodo: “Estoy jugando en una posición que me gusta mucho como delantero. No soy un delantero al que le gusta estar dentro del área. Me gusta salir y hacer combinaciones y tratar de sorprender. Eso ha sido fundamental para que las cosas vayan bien. Es importante seguir mejorando para que las cosas vayan aún mejor”, concluyó.