La drástica petición de Zaragoza en España por salida de Luis Suárez

Luis Suárez está en medio de la polémica en España, aunque no por su culpa. El colombiano está en préstamo con Real Zaragoza y su pase pertenece a Watford, que dio una última fecha de préstamo hasta el 5 de agosto sin posibilidad de extender. Así las cosas, no podría disputar las finales del ascenso de España.



El atancate de la Tricolor no podría estar en los playoffs con Zaragoza luego del escándalo con Fuenlabrada, club con 18 casos de covid-19 que obligó a aplazar por varios días los partidos.

Ahora, tras no lograrse un acuerdo para que se quedara por más tiempo el delantero y goleador, el conjunto español publicó un drástico comunicado explicando que están en desvantaja y que piden que se suspendan los playoffs, esperando que asciendan los 6 equipos que disputan esta fase.

📯COMUNICADO OFICIAL | Requerimiento del Real Zaragoza a los organismos deportivos para solicitar la finalización de la competición#RealZaragozahttps://t.co/CtOImfIcrX — Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 4, 2020

“Posteriormente, y por causas ajenas al Real Zaragoza, la temporada se extiende otra vez, más allá del día 5, en contra de los intereses del Real Zaragoza ya que el Watford FC no admite esa segunda ampliación de la cesión (...) Se pide: hacer que suban los seis equipos de Segunda División que acabaron en las posiciones del 1 al 6 en la temporada “regular”. Con ello, y con el descenso de los tres últimos de Primera División, la temporada 2020-2021 tendría 23 equipos en Primera División", publicó el club en su comunicado.



La petición del conjunto de Zaragoza no ha tenido respuesta y se espera el partido de este viernes entre Fuenlabrada y La Coruña, que define el último clasificado a playoffs (Fuenlabrada si gana, Elche si no gana).