¡Solo faltan 9 días! La contrarreloj de James para no volver al Madrid

En Valdebebas, sitio de entrenamiento de Real Madrid, trabajan a buen ritmo para tener todo dispuesto, según los protocolos sanitarios. Están a poco más de una semana del regreso de la plantilla a las prácticas, tras la pausa de las vacaciones, y apenas hay tiempo para resolver los últimos detalles.

Quedan 9 días. Solo 9 días. Ya el tiempo le juega en contra a James Rodríguez, pues a este paso tendrá que repetirse la pesadilla de hace un año: llegar a un equipo que no lo quiere, no lo necesita, no lo tiene en sus planes.



Lo peor es que este año hay un agravante, a juzgar por las declaraciones del propio jugador, pues en 2019 volvió del Bayern Múnich seguro de que firmaría con Atlético de Madrid, lo tenía todo arreglado hasta el 7-2 en Estados Unidos que arruinó su plan. Ahora no hay una oferta concreta, una ilusión como aquella, una posibilidad al menos remota de no tener que coincidir de nuevo con un Zinedine Zidane que lo ignoró antes y lo hará, con más argumentos, ahora.



A esta altura las dos salidas prioritarios del Madrid siguen estacionadas en un punto de no retorno. James y Gareth Bale debían estar fuera a esta altura para reducir el grupo a los 25 que quiere el DT francés para esta temporada pero siguen ahí, cobrando salarios que sumados rondan los 30 millones de euros, un ahorro que para Florentino Pérez era prioritorario. Eso por no mencionar la enorme tensión que la presencia de ambos generaría en un eventual regreso a prácticas, después de que ambos se rebelaran y hasta pidieran 'bajarse' de las convocatorias al final de la pasada temporada al entender que el DT los 'ninguneaba'.



Y en ese limbo está James, a 9 días de la pretemporada blanca: "Nula sintonía con el técnico, ficha alta y ningún impacto en el equipo. Un mal negocio para el Madrid y un mal panorama para el jugador. La única diferencia con Bale es su voluntad para salir y una mayor facilidad para encontrar destino, siempre y cuando el club blanco rebaje sus pretensiones", dice sobre él Marca de España.



Según el medio madrileño, el colombiano sigue "tensando la cuerda" con las últimas entrevistas en las que culpa a Zidane de su falta de continuidad y loa cusa de no darle las oportunidades que sí disfrutan otros. Ahí, claramente, ya no hay nada que resolver. El temor es tener que verlo, entrenando de mala gana y perdiendo competencia, confianza y fútbol un año más, hasta el vencimiento de su contrato (junio 2021). Tristemente, hoy ese parece ser el único escenario posible.