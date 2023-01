¿Se acabó el tiempo de Rayo Vallecano? Falcao tendría tentadora oferta

No la pasa bien Falcao García en Rayo Vallecano. O al menos no como esperaba, cuando a su llegada era todo un ídolo y uno de los delanteros más eficientes de la Liga de España.

Pesaron las lesiones pero él, un profesional impecable, supo reponerse hasta ponerse a punto físico en la actualidad, por más que el técnico Andoni Iraola ya no tenga mayor convicción a la hora de apostar por él.



Y esa situación es la que abre espacio a varios rumores, que pasan por posibles ofertas para 'El Tigre'.



La versión se escuchó por primera hace un par de semanas y ahora se reactiva: el colombiano estaría en carpeta del Cruz Azul de México, que les apuntó al uruguayo Luis Suárez y al ecuatoriano Ener Valencia sin éxito, para recuperarse de un mal inicio de la Liga MX, con un solo punto en tres salidas.



Evidentemente quieren un delantero experimentado y goleador y ahí encaja el atacante samario. Lo hace también en términos de contrato pues su vínculo vence en junio de 2023 y está en libertad total para firmar con otro club.



¿Plata? Según informó en las últimas horas en diario El Heraldo de México, no habría problema para igualar el salario de cerca de 1,3 millones de euros que actualmente percibiría el jugador en Madrid.



Lo único que faltaría es el visto bueno del jugador, quien no se ha planteado en los últimos tiempos un regreso al fútbol latinoamericano y aún tiene buen mercado. El asunto es que no podrá esperar mucho pues el mercado de fichajes en México cierra el próximo Primer de febrero, por lo que es posible que pronto haya noticias.