Falcao no se irá de Rayo Vallecano, pero: ¿a qué se quedaría?

La buena noticia es que no tendrá que salir con desesperación al mercado a buscar un club que lo quiera y pueda pagarlo. La mala es que ya sabe lo que le espera y no parece muy alentador.

Radamel Falcao García seguiría en el Rayo Vallecano un año más por una decisión del club, que valora su aporte y su complemento con el grupo a pesar de su poca continuidad.



Así lo informó la agencia EFE desde España: “El futuro de Radamel Falcao podría seguir ligado al Rayo Vallecano una temporada más porque, aparte del contrato que tiene hasta 2024, como informaron fuentes de la directiva, el club no descarta que siga una campaña más como complemento a Raúl De Tomás y otro atacante que pueda recalar en la plantilla”.

​La decisión pasaría por una serie de movimientos internos: "La marcha de Sergio Camello, que regresa al Atlético de Madrid tras su cesión, provoca que Falcao, Raúl de Tomás y Randy Nteka, que vuelve tras su préstamo al Elche, sean los únicos efectivos del Rayo Vallecano para su ataque", explicó la fuente.



Sin embargo, es sabido en el mercado local que el club está buscando un número 9, lo que otra vez no le garantiza al samario que tenga más regularidad en el año en el que empiezan las Eliminatorias al Mundial 2026 con la Selección Colombia, asunto que para él no es un detalle menor.

Y es que 'el tigre' solo 711 minutos en toda la temporada, en 29 tramos de partidos, muy poco si quiere mantenerse activo y en el radar e Néstor Lorenzo. En la última convocatoria, por ejemplo, no apareció.



Así que la pregunta no sería si se queda o no, pues de hecho tiene contrato por un año más, sino a qué se queda, bajo qué condiciones y con qué objeto, pues el año que terminó no fue para nada seductor.