Para Borré, el fútbol suramericano puede ser como el europeo

Rafael Santos Borré vive un momento dulce en el fútbol argentino. El delantero barranquillero ha tenido buenas presentaciones y es uno de los mejores jugadores de River Plate.



El delantero habló desde Argentina con Zona Libre de Humo y contó su experiencia en el fútbol de ese país.



“Los primeros seis meses fueron muy duros porque es un fútbol muy físico y rápido. Me costó adaptarme a eso porque en Europa era más posicional”, dijo.

Borré se refirió e hizo una comparación que sorprendió tras su experiencia en el Viejo Continente, aunque no descarta volver en algún momento a ese lugar del mundo para una revancha.



“Europa no es lo más importante para un jugador, no es la felicidad absoluta, pero son objetivos para más adelante. Si nosotros en Suramérica pudiéramos tener la organización e importancia que le dan ellos, sería a la par. El fútbol europeo está lleno de suramericanos y tenemos la calidad de tenerlo en lo más alto, con mucho más marketing y demás”, sentenció.



También habló de su relación con Juan Fernando Quintero, el hombre que también es sensación en el millonario.



“Juanfer me decía que hoy en día tiene más confianza que cuando llegó. Ahora le da más importancia a la pegada que él tiene y a nosotros nos sirve porque marca la diferencia. Todo se basa en la confianza”, comentó.