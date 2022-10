¡En Alemania no se olvida! Sentido homenaje de Santos Borré a Gallardo

La noticia de la salida de Marcelo Gallardo de las filas de River Plate después de ocho años y medio en el club pegó duro a cada uno de los colombianos que el ‘Muñeco’ ha podido dirigir. Por sus órdenes han pasado seis cafeteros, entre ellos, dos que actualmente siguen dirigidos por el ex mediocampista: Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja.

Aparte de Juan Fernando Quintero, quien no escondió las lágrimas en el partido de despedida en el Monumental de Núñez del estratega, y Miguel Ángel Borja, Éder Álvarez Balanta, Teófilo Gutiérrez, Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré también trabajaron con Marcelo Gallardo, Santos Borré se mantuvo como el goleador en la era de Marcelo en la dirección técnica con 55 tantos, y quien estuvo más cerca fue Julián Álvarez a solo una anotación.



Claro, a cada uno que fue dirigido por Marcelo Gallardo debe pegar duro esa noticia, pero tal vez para Rafael Santos Borré, sus 55 anotaciones y sus seis títulos, convirtiéndose en el colombiano con más trofeos bajo las riendas de Gallardo debe ser más triste, y más cuando está lejos del entrenador.



Y es que, para Rafael Santos Borré fue como un ‘padre’, pues Marcelo Gallardo confió en el atacante colombiano después de haber jugado en el Villarreal de España y no haber descrestado con mucha juventud. River Plate y Gallardo se encargaron de la evolución de Santos Borré y llevarlo con calma hasta que explotó con los 55 goles en 149 juegos disputados. A su vez, esas presentaciones lo llevaron a ser convocado a la Selección Colombia y saltar al Eintracht Frankfurt.



El gran héroe de la Uefa Europa League dejó un sentido mensaje a Marcelo Gallardo que difundió el Diario Marca. A cualquiera lo eriza por las grandes palabras y el respeto que Rafael Santos Borré le demuestra a su exentrenador. “Marcelo Gallardo para mí fue un entrenador de lo más importante en mi carrera, sino el más importante, porque me recibió en un momento crucial de mi carrera, en el cual estaba para potenciarme mucho o para perder mucho más la confianza que no había tenido en mi primer paso en Europa”, inició diciendo.



Agregó, “yo creo que él utilizó los medios y el mensaje ideal para llegarme y para llegarle a un grupo de jugadores en el cual se identificó perfectamente con sus ideas y también se identificó con su estilo de ver el fútbol, de ver la vida, de disfrutar de este deporte y asimilar cada circunstancia. Creo que este tipo de persona, este tipo de entrenadores marcan mucho tu carrera, marcan mucho tu vida y, para mí, eso es lo que más me llamó la atención de Marcelo”.



Continuó, “a pesar de ser un entrenador que me perfeccionó mucho como jugador, que me potenció y me enseñó muchísimas cosas, creo que la labor fundamental de un entrenador es enseñarle muchas cosas al jugador o llenarlo de muchos conceptos para mejorarlo. Siento que también me dio un ideal sobre cómo vivir este deporte, sobre cómo afrontarlo y sobre cómo saber sobrellevar todas las situaciones que conlleva el fútbol”.