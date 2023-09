¡Él tenía razón! Santos Borré confirma revancha y Colombia se ilusiona

Tenía razón. Eso es lo primero y principal Lo demostró en dos partidos, uno con la Selección Colombia y el otro este sábado, en la Bundesliga. Lo único que necesita para aportar lo que le piden es una pizca de confianza.

Rafael Santos Borré hizo una gran jugada en el último mercado de verano: salió cedido de Eintracht Frankfurt no a México ni a alguna exótica liga sino a la propia Bundesliga, pasando a un equipo como Werder Bremen, que le garantizaba seguir en una de las cinco ligas top de Europa aprovechando su buena adaptación al torneo y conservando su status salarial. El puesto de número 9 estaba libre por la salida de Fullkrug, con lo cual se aseguraba la continuidad que muchos le piden para ser el titular de la Selección Colombia. Todo cerraba.



​

Pero después de la teoría tenía que llega la confirmación en la práctica y eso, felizmente para él, también le ha dado la razón: si le dan respaldo, un equipo que le crea y minutos en cancha, la consecuencia lógica son los goles.

​

​Le pasó en Selección Colombia, donde fue titular en el primer partido contra Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026 y anotó el gol de la victoria. Y le pasó este sábado, con su nueva camiseta verde del Bremen, en el primer juego que tuvo como titular: anotó un lindo gol para el empate parcial que marcó la ruta de la remontada 2-1 contra Colonia, por la Bundesliga. Es apostar por él creer, lo demás es añadidura.



Sus números este fin de semana son dignos de un jugador con regularidad: dos tiros (uno al arco), un pase clave, 76 por ciento de precisión en el pase y un gol, para una calificación de 7,1, nada mal para la primera vez que le dan es espaldarazo de la titularidad.

Borré en Werder Bremen vs Colonia Foto: Sofascore para Futbolred



Es que Colonia está en zona de descenso, dirán algunos. Sí, pero si no es por el colombiano el partido pudo perderse, pues el primer tiempo fue muy gris en ataque.

​

​Salir de Eintracht Frankfurt es, desde donde se mire, una gran decisión además de una apremiante necesidad. En sus últimos cuatro partidos Borré lleva ya dos goles vitales y en octubre será el doble duelo contra Uruguay en Barranquilla y Ecuador en Quito por las Eliminatorias. Ya nadie podrá criticarle que no tiene continuidad. Ahora sus goles serán producto de eso y no solo de su sacrificio. Lo mejor está por venir...