¡Rafael Santos Borré, insuperable! Incesantes récords en era Gallardo

Triste la verdad. Marcelo Gallardo marcó una de las mejores eras en River Plate soñando con Copas Libertadores, con Ligas Argentinas, Copas Argentinas, Copas Sudamericanas, entre otros campeonatos en los que los riverplatenses lograron conseguir trofeos. Buenos momentos, malos momentos como todo paso, pero fueron más los buenos.

Marcelo Gallardo llegó a River Plate el 30 de mayo del 2014 después de un corto paso por el Club Nacional de Uruguay en donde tuvo sus primeros pasos en la dirección técnica. Un ídolo millonario, pero era una apuesta realmente en el banquillo de la institución riverplatense. Sin embargo, con el ‘Muñeco’ lograron una historia de casi nueve años de logros y títulos imposibles de superar.



Durante su estancia, Marcelo Gallardo dirigió a seis colombianos como lo son Éder Álvarez Balanta, Teófilo Gutiérrez, Rafael Santos Borré, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal y Miguel Ángel Borja. Quintero ha gozado con Gallardo, pero nadie compartió más que Santos Borré.



Ahora que Marcelo Gallardo anunció su salida del banquillo al no renovar su contrato que culminará en diciembre después de ocho años, Rafael Santos Borré se consolidó como un histórico jugador en la era de Marcelo en River Plate. El barranquillero llegó en el 2017 en un momento complejo para él después de ir a Europa muy joven en el Atlético de Madrid y Villarreal donde poco pudo mostrarse.



Rafael Santos Borré encontró un aliado en Marcelo Gallardo que lo llevó lentamente y en cuatro temporadas, le sacó su mejor potencial. Con ocho goles en su primer año, logró ganarse la titularidad y poco a poco sus cifras iban mejorando. Tanto así que el hoy jugador del Eintracht Frankfurt domina los números en la era de Gallardo en el banquillo de River Plate.



Con el colombiano, Marcelo lo acompañó en 149 juegos, siendo el colombiano que más encuentros disputó en la era Gallardo. Además, es el cafetero con más goles y el jugador con más anotaciones durante los ocho años y medio. Sus 55 anotaciones y sus 17 asistencias hablan por sí solas, y en lo que queda del año, será difícil que alguien lo supere. Julián Álvarez estuvo muy cerca, pero se fue al Manchester City antes de poder lograrlo.



A su vez, Rafael Santos Borré no solo acompañó a su director técnico con presencias y goles, pues Marcelo Gallardo logró levantar 14 títulos, 12 de ellos con colombianos. Pero Santos Borré fue el que más celebró: fueron seis títulos del barranquillero. Sumado a ello, fue máximo goleador, y el de más partidos disputados. Sin duda alguna, en los 149 partidos y cuatro temporadas que estuvo con el ‘Muñeco’, Borré dejó marcas históricas que son imposibles de superar a falta de dos meses de la triste despedida del estratega de 46 años.



No da premio, pero con la salida de Marcelo Gallardo, Rafael Santos Borré desde Alemania, debe saber que se ha convertido en el mejor jugador colombiano en la era de Gallardo, goleador histórico y uno de los jugadores con más partidos disputados, 149. Muy pocos pueden darse el lujo de en cuatro temporadas, lograr lo hecho por el barranquillero.



Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Flabián Londoño que se lesionó, y estuvo cerca de ascender al primer equipo se verán afectados por el cambio de director técnico. Lo anunció Marcelo Gallardo, “anoche le comuniqué al club que no seguiré más. En diciembre acaba mi contrato y es una de las decisiones más difíciles de mi vida. Todo tiene un final, y creo que es el momento de cerrar un ciclo”.