Rafael Santos Borré se desespera en Frankfurt: dos ligas top lo desean

¿No es justo con el héroe de la Uefa Europa League? Los tiempos han cambiado, y el panorama de Rafael Santos Borré en el Eintracth Frankfurt ha cambiado drásticamente. De ser uno de los referentes en el ataque del director técnico austriaco, Oliver Glasner, ha perdido mucho protagonismo, relegado al banquillo y cuando ingresa al terreno de juego, no logra desempeñarse de la mejor manera o como se desea.

Néstor Lorenzo no duda del barranquillero y lo convocó para los dos amistosos que marcaron el inicio del entrenador tomando las riendas de la Selección Colombia. Rafael Santos Borré rindió como se esperaba en el partido contra México supliendo a Radamel Falcao García, revolucionando el ataque, y siendo vital para el tercer gol con una asistencia a Wilmar Barrios que definió con mucha calidad. Sin embargo, eso tampoco hizo que Oliver Glasner cambiara de opinión.



El estratega austriaco del Eintracht Frankfurt se ha decantado por utilizar la sangre joven con el francés, Randal Kolo Muani de 23 años, cuatro años menor que Rafael Santos Borré. También, Lucas Alario no vive su mejor presente después de estar en el Bayer Leverkusen, en las águilas alemanas no ha podido calar. Por una expulsión de Muani, el colombiano y el argentino jugaron contra el Bochum y perdieron 3-0.



Cuando les dan las oportunidades tampoco la aprovechan, pues Rafael Santos Borré y Lucas Alario estuvieron lejos de generar peligro en la portería rival. Para el colombiano, la situación es inaguantable, pues para cualquier jugador debe ser difícil pasar de ser un referente en el equipo, a ser suplente. Ante esta pesadilla que vive en Alemania sin muchos minutos ni goles, Santos Borré quiere cambiar de rumbo, y la ventana invernal puede ser la clave.



Hay rumores que dicen que el agente del jugador colombiano ya ha empezado a buscar soluciones, y entre esas opciones, aparecen dos ligas que se han interesado por Rafael Santos Borré. El periodista de Win Sports, Pipe Sierra escribió en sus redes sociales que hay varios clubes interesados. Además, el diario AS comentó que dos de las cinco mejores ligas de Europa se lo están peleando: un posible regreso a España o Italia son las cartas que se especulan para Borré.



🚨 Rafael Santos Borré (27) no se siente cómodo en #EintrachtFrankfurt y su futuro es incierto. Varios clubes han preguntado por su situación y sus agentes buscan oportunidades 🇨🇴



👀 El delantero podría salir en el mercado invernal. Tiene una cláusula negociable de 20M€ pic.twitter.com/36wKujVQIC — Pipe Sierra (@PSierraR) October 9, 2022

Rafael Santos Borré estuvo en los momentos más importantes de la temporada pasada con el Eintracht Frankfurt. Anotó uno de los goles más importantes de su carrera contra el FC Barcelona, además de empatar la serie contra el Rangers en la final y darles el título a las águilas teutonas en el punto penalti en dicha tanda que significó el único título, la Uefa Europa League y la posibilidad de volver a disputar la Liga de Campeones.



Por lo anterior, es impensado que sea suplente en el Eintracht Frankfurt, aunque para nadie es un secreto que en la Bundesliga no está rindiendo. Tal vez pasa por un tema emocional, pues fue un referente en la Bundesliga y Europa League pasada, y ahora se encontró con un semblante completamente distinto y que no esperaba. La información de AS demuestra el interés de dos clubes españoles y uno de Italia.



El colombiano ya sabe qué es jugar en España cuando lo hizo con el Villarreal a préstamo del Atlético de Madrid. El representante de Rafael Santos Borré sabe del disgusto del jugador, y ya empieza a mover fichas para su salida. Borré tiene un valor de 20 millones de euros de acuerdo con Transfermarkt. Quedará en expectativa si lo venderán o prefieren una cesión.