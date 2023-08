¿Borré se marchará del Frankfurt? Sigue sin tener oportunidades

Rafael Santos Borré no terminó bien la temporada 2022/23 al ser utilizado como revulsivo y ahora, en este comienzo de la Bundesliga, no fue convocado para el encuentro contra Darmstadt.

Eintracht Frankfurt ganó 1-0 a Darmstadt con un gol de Kolo Muani y fue suficiente para empezar con pie derecho la Bundesliga. Sin embargo, una de las grandes dudas ha sido el colombiano Borré, quien está más cerca de salir del equipo que de continuar.



Borré ha dejado claro que no está cómodo en Eintracht Frankfurt debido a la poca continuidad y ha sonado recientemente en un posible regreso a River Plate o ir a otro club de Europa. Sin embargo, el futuro del colombiano sigue siendo una incógnita.



De hecho, Rafael Santos Borré no fue parte de la gira internacional de pretemporada que hizo Frankfurt contra Vitesse, Nottingham Forest y Lokomotive Leipzig.



El último partido oficial del colombiano fue con la Selección Colombia el pasado 20 de junio en el partido contra Alemania. Allí jugó 76 minutos y su futuro quedó en el aire tras no reaparecer con Frankfurt.



De igual manera, preocupa la falta de continuidad de Borré en este inicio de temporada, pues a menos de un mes la Selección Colombia jugará Eliminatorias y el delantero podría no entrar en convocatoria por no estar jugando.