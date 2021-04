¿Aceptará el consejo? Capitán de River Plate habla del futuro de Borré

Rafael Santos Borré está muy cerca de cerrar su etapa como jugador de River Plate. Desde el fútbol brasileño llegaron las primeras ofertas formales por el delantero colombiano, quien a sus 25 años se plantea un mejor futuro y estaría dispuesto a dejar Argentina en busca de nuevo retos.

Con la negociación caída con Gremio de Portoalegre y el interés de Atlético Mineiro, el futuro del goleador barraquillero sigue siendo incierto a tan solo unos meses (junio) para que finalice su vínculo con el cuadro de la banda cruzada.



Justamente, en medio de este momento que vive el cafetero, Javier Pinola, uno de los capitanes de River Plate, habló con La Página Millonaria y aconsejó a Santos Borré, asegurando que, por el tipo de profesional que es, el atacante debería darle prioridad a un club del Viejo Continente.



"Por la clase de jugador y persona que es, sin desmerecer al futbol brasileño, que es lo que se comentaba, creo que está para cosas más importantes como Europa, en caso de que no se quede en River".



Y añadió: "La decisión que tome la tiene que tomar convencido. No hay peor decisión que yendo a un lugar solo por 'x' motivos y no seguro de lo que vas a hacer y cómo vas a estar de motivado...Si no tienes ganas de ir realmente, después la pasas mal y no podes rendir a tu nivel", concluyó.



Por ahora, en Europa se ha vinculado al delantero colombiano con equipos como Celta de Vigo, Feyenoord, Brighton y Lazio. Sin embargo, no hay una oferta concreta por el artillero. ¿Aceptará el consejo?