¡Borré pide Selección! 'Llevo 4 años dando todo, a veces desmotiva'

Rafael Santos Borré no dejó títere con cabeza: habló de todo, pidió un lugar en la Selección Colombia que cree que ya se merece y confesó que en River Plate es muy feliz.

El barranquillero confesó que mirar a la distancia a la 'tricolor' no ha sido precisamente fácil: "como jugador uno siempre se ilusiona con estar en la Selección. Son cuatro años en River, dándolo todo para llegar a la Selección y a veces, eso desmotiva un poco", dijo, en entrevista con el VBar de Caracol Radio.



"Me falta mucho por conseguir, por triunfar pero hoy en día lo que más me llama la atención es poder estar en la Selección Colombia... Uno siempre quiere jugar y va a depender de lo que el profe (Rueda) esté buscando. Jorge Carrascal le puede dar muchas cosas a la Selección", añadió.



Sobre su situación en River Plate, a punto de cumplir contrato y son la certeza de la renovación, el atacante comentó: "en cuanto a mi futuro, uno siempre espera analizar lo que vaya llegando pero ahora, estoy feliz acá en este club...

Estar en un equipo tan grande como River y en el fútbol argentino, me pone difícil buscar un destino adecuado para mí". Claramente, su plan A es el equipo 'millonario'.



"Hoy, en día la parte económica es la más complicada a la hora de una transferencia y por eso busco que el destino, tenga el equilibrio entre el dinero y el fútbol. Los dos países que me llaman la atención, donde me gustaría probar

son Inglaterra e Italia", comentó.



Sobre su actual entrenador, marcelo Gallardo, no ahorró elogios: "Gallardo está preparado para dar un salto. Y en caso de que se de algo con Real Madrid, será muy bueno y puede seguir creciendo. Es un apasionado a este deporte, cuando se trata de meter la idea lo hace con ganas e ímpetu de lo que significa vestir la camiseta de River Plate".