Borré en River Plate: ¿se va? ¿se queda? ¿un colombiano lo reemplaza?

Rafael Santos Borré vive un buen presente en el fútbol argentino, en donde, además de brillar fecha tras fecha con River Plate, logró convertirse en el máximo goleador del equipo en la era de Marcelo Gallarado y está muy cerca de quedarse con el rótulo del colombiano con más goles en la historia de la institución.

Sin embargo, hay un detalle que no deja estar tranquilo a la hinchada, al 'muñeco' y a los dirigentes del millonario, y es que su contrato finaliza el próximo 30 de junio y aún no ha noticias de alguna renovación del vínculo.



River es dueño del 50% del pase del barranquillero y, según se conoció, por cuestiones económicas, la dirigencia no negociará con Atlético de Madrid para quedarse con la otra mitad de su ficha.



Esto abre la puerta para que se especule sobre el futuro del colombiano, pues ya se habla de un plan que tiene el millonario para fichar a Borré como agente libre en la próxima campaña, y también de dejarlo ir o contratar un reemplazo que podría ser colombiano. ¡Qué dilema!

El plan de River Plate

Según informó el Diario Olé, Rodolfo D’Onofrio, presidente del equipo de Núñez, planea quedarse con el colombiano tan pronto finalice su contrato en junio y ficharlo como agente libre. Todo dependerá de que Borré tenga decidido seguir en el club tan pronto sea dueño de su pase, y así el Atlético de Madrid no estará metido en la negociación.



"Lo único concreto es que el 30 de junio finaliza su contrato con River y que los dirigentes no renovarán ese vínculo sino que buscarán una alternativa diferente. La expectativa de Rodolfo D’Onofrio y compañía es que Borré tome la decisión de seguir en el club a partir de que tenga el pase en su poder y ya el Atlético Madrid no forme parte de la negociación", dice Olé.



Atlético de Madrid



Actualmente, el equipo colchonero tiene el 50% de la ficha del colombiano, pero no se hará cargo del delantero ya que no está en los planes de Diego Simeone para la próxima temporada. De hecho, el mismo DT del colchonero descartó la llegada de Borré en una entrevista con ESPN.



Reemplazo de Borré

En Argentina se habla de la posibilidad de que Borré no siga en el club y es por eso que ya hay rumores de que el partido contra Fluminense, por Copa Libertadores, sería el último del colombiano con la camiseta de la banda cruzada. Así, el reemplazo del exDeportivo Cali comienzan a tener eco y son varios los opcionados para conformar el ataque de Gallardo.



Justamente, uno de esos rumores tiene que ver con Diego Valoyes, delantero colombiano de Talleres de Córdoba, quien viene siendo protagonista en el fútbol argentino.



"En la lista de seguimiento que tiene Marcelo Gallardo está Diego Valoyes. Hay una situación extraña con Valoyes sobre la renovación porque a veces es sí y otras es no. Pero más allá de eso, en definitiva, sé que a Gallardo le gusta el colmbiano Valoyes. Ahora, habrá que ver los cupos de extranjeros", dijo Maximiliano Grillo, periodista de TNT Sports.