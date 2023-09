Borré desveló por qué llegó a Werder Bremen y no cambió de liga

Tras debutar este fin de semana, Rafael Santos Borré dio su primera rueda de prensa como nuevo jugador de Werder Bremen y allí dejó sus sensaciones sobre llegar al club alemán.



“Estoy feliz de estar aquí, ya he podido disfrutar del estadio y del ambiente. También me gusta mucho la ciudad, aunque todavía no he podido ver mucho. Todo es muy familiar”, comentó de inicio.

Luego, desveló por qué eligió al Bremen por encima de otras ofertas: “Se decidió el último día, también había otras opciones, algunas de España, por ejemplo. Quería jugar en un nuevo club y me alegro de que fuera el Werder, porque aquí espero un mayor desarrollo. Para mí fue muy importante permanecer en la Bundesliga, porque en otra liga me habría llevado más tiempo adaptarme. Pero quiero ayudar al equipo rápidamente”.



Por su parte, habló del reto que será reemplazar a Niclas Fullkrug, que fue el máximo goleador de la Bundesliga la temporada pasada: “Me gusta la presión. Seguir estos pasos es un gran incentivo para mí. Yo también quiero llegar a ese nivel. Pero quiero seguir mi propio camino aquí y hacerme un nombre para que la gente también me recuerde”.



De igual manera, el colombiano mencionó el aporte que quiere dejar en el club: “El éxito me enorgullece personalmente y me da mucha confianza en mí mismo. Estoy preparado para mi nuevo rol aquí. El equipo puede beneficiarse de mi experiencia. Eso nos demostró entonces que juntos como equipo somos capaces de lograr todos nuestros objetivos”.



Finalmente, comentó que está en óptimas condiciones y que está listo para ver más minutos.



“Durante ese tiempo siempre entrené intensamente y con diligencia. Después de mi regreso de la selección nacional, la preparación para el partido estaba casi completa. Tengo muchas ganas de que lleguen los partidos, donde podré aprovechar al máximo la preparación y conocer aún mejor a mis compañeros”, concluyó.