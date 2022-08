Borré le ‘jaló las orejas’ a sus compañeros del Eintracht Frankfurt

Rafael Santos Borré no se guardó nada en la previa del crucial duelo frente al Real Madrid y evocó la goleada del Bayern Múnich en liga para mantener la concentración.



El delantero colombiano dijo este martes que en la Supercopa de Europa contra el Madrid, su equipo el Eintracht Frankfurt tiene "la oportunidad de seguir haciendo historia", tras haber ganado la Europa League en la temporada anterior.



"La confianza que se ganó con el título es importante, la forma como el grupo estuvo unido. Ahora tenemos la oportunidad de seguir haciendo historia, de seguir haciendo cosas", dijo durante la conferencia de prensa del Eintracht en Helsinski.

Borré se refirió también al debut del club en la Bundesliga, en el que encajó una goleada por 1-6 contra el Bayern, y dijo que había sido una buena experiencia pues le había mostrado al grupo lo que puede pasar si no tiene una disposición compacta en el campo de juego.



"El partido contra el Bayern nos sirvió mucho como experiencia porque nos mostró que si no estamos compactos, si no ganamos los duelos individuales, podemos pasarlo mal y lo pasamos mal. Pero la Bundesliga es larga y podemos reivindicarnos. Mañana es una final y es un solo partido", dijo.



El atacante barranquillero recordó también las experiencias que tuvo frente al Real Madrid en sus tiempos del Villarreal y dijo que aunque los dos partidos que jugó fueron bastante parejos el equipo blanco siempre puede hacer daño con su calidad en las transiciones rápidas.



"Tenemos que estar unidos, reducir su peligrosidad y tratar de aprovechar los momentos en que tengamos la iniciativa para tratar de quedarnos con el partido", concluyó.