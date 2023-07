Borré, cerca de salir del Frankfurt: ya hay ofertas por el colombiano

Rafael Santos Borré no tuvo su mejor temporada en Eintracht Frankfurt. El colombiano solo pudo anotar tres goles en 47 juegos disputados con el cuadro alemán en todas las competiciones lo cual provocó que fuera relegado al banquillo.



El colombiano, pese a tener muchos minutos no tuvo suerte frente al arco y fue perdiendo la titular con el francés Randal Kolo Muani que tuvo una temporada de ensueño en el club anotando 21 goles en 38 juegos disputados.



Ante esto, el cuadro alemán no ve con malos ojos desprenderse del colombiano si llegan las condiciones deseadas de acuerdo a la información del periodista César Luis Merlo.

Por su parte, el comunicador aseguró que ya hay oferta formal de Olympiacos por el barranquillero. El club griego se desprendió de Cedric Bakambu que puso rumbo a Galatasaray por lo que necesitarán de un nueve en condiciones para afrontar todos los torneos que disputen la temporada que viene.



De igual manera, Borré interesa en Lyon, pero el club francés no ha movido ficha por el ariete colombiano.



No obstante, de recalar en la Ligue 1, Borré solo tendrá competencia local ya que Lyon no se clasificó para copas europeas. Además, deberá competir por la titular con Alexandre Lacazette.