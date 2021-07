Rafael Robayo: ‘con Alberto Gamero tuve contacto hasta la final’

Rafael Robayo ha sido uno de los referentes en Millonarios en los años recientes. Su entrega en la mitad de la cancha lo convirtió en uno de los queridos por la afición azul. Con su partida confirmada a Andorra, quedó atrás la opción de regresar al cuadro embajador, pese a tener un acercamiento breve.



El bogotano habló con Futbolred, sobre lo que será el reto en el fútbol europeo, además, de las demoras, teniendo en cuenta que los acercamientos se dieron desde el 2020 “El tema de pandemia desde el año pasado ha tenido en vilo la posibilidad de salir. En Europa ha estado complicado para ir a trabajar. Requieren mucha información y documentación para ser aceptados por el Gobierno de Andorra y la misma Federación. Por eso se alargó el tema, pero gracias a dios todo está listo para tomar esta posibilidad deportiva y laboral, de jugar esta temporada que viene con el Jenlai y ultimando detalles, priorizando el tema de entrenamientos para la pretemporada”.



Mencionó los proyectos a mediano y largo plazo, enfocándose en lo que puede ser el retiro de la actividad profesional “El contrato se ha hablado por cuatro años mínimo, teniendo la posibilidad para jugar. Con el objetivo también claro a futuro de estudiar para poder dirigir en Europa, con las licencias UEFA, es algo que también llamó la atención. Además, de continuar la preparación en el momento que decidamos dejar las canchas”.



Destacó su preparación desde lo atlético, con el proceso llevado por su cuenta “En la parte física no ha sido impedimento, en plena pandemia, podía entrenar cerca donde vivo. Diariamente me hacía entre dos y cinco kilómetros, además de un trabajo de fuerza y resistencia para mantener el fondo físico que es algo a los trabajos realizados en la carrera, me han ayudado a mantener el estado físico. De a poco se ha habilitado el tema de jugar, he programado partidos amistosos de fútbol once y siete, además de participar en torneos amistosos de fútbol aficionado. Eso ayuda para mantener el ritmo”.



Aclaró las posibilidades para continuar en Colombia, pero priorizando la de Andorra “Tuve acercamientos por parte de Llaneros, con una oferta. Hablé con los dueños del equipo, me dejaron las puertas abiertas. El tema del viaje tuvo que darse el año pasado, pero la pandemia y la documentación nos demoró el viaje. Por eso, no acepté la oferta con Llaneros, por no quedarle mal a la gente de Andorra, por si llegaba a tener pronto el viaje. Es uno de los clubes que se acercaron con un proyecto serio”.



Robayo fue enfático, su deseo era poder retornar al embajador “También hubo rumores con clubes de primera y segunda, acercamientos, pero siempre prioricé el tema de prepararme y si se daba la posibilidad de jugar acá, antes de viajar, hubiera podido ser con Millonarios, es mi casa y es donde quería retirarme deportivamente en Colombia”.



Habló sobre los contactos que tuvo con el entorno de Millonarios, pese a que no se llegó a un acuerdo “Con Gamero y ‘pitirri’ tuve comunicación hasta el día de la final, siempre con muy buena relación, con Macallister también, que es como un hermano para mí, también con Fernando Uribe cuando llegó. Lastimosamente de ahí en adelante fue un tema de directivos, son quienes contratan los jugadores, en su momento, que para ellos son los que necesitaban. Se cerró la idea de contratar, no se tuvo la posibilidad. El tema económico no era prioridad, quería retirarme acá. Ahora toca hacer fuerza como hincha”.



Aprovechó para destacar la entrega del plantel de Gamero en la final, pero recalcando que necesitan más jugadores de experiencia “Lo dije en su momento, el equipo era muy joven para pelear el campeonato. La obligación del equipo y de Gamero no era llegar a la final, era clasificar. Llegaron a la final con una base de jóvenes, es meritorio, lo felicité y obviamente a los compañeros. Pero, sabía que era difícil enfrentar al Tolima, por los jugadores de peso que tienen. Fueron dos partidos difíciles, no se pudo conseguir, que era lo que queríamos como hinchas. Pero con la satisfacción de lo logrado”.



Sergio Cortés

Futbolred