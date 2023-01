Rafa Pérez y Junior se separan: nuevo jugador de un grande argentino

Días de mucha incertidumbre para Rafael Pérez que esperaba la sorpresiva llamada del Junior de Barranquilla para volver nuevamente a su país. Pero, supuestamente el jugador había llegado lesionado a Colombia y no logró pasar los exámenes médicos. Con el tiempo, el cartagenero desmintió algún golpe y se conoció que todo fue por temas económicos que complicaron la operación.



Rafael Pérez dijo que curiosamente no pudo pasar los exámenes médicos cuando él mismo estuvo actuando en la pretemporada desde diciembre con Talleres de Córdoba y que estaba en condiciones aptas para firmar con el Junior de Barranquilla. Y es que, en cuestión de días, Rafael no llegó al cuadro barranquillero ni a su país, pero sí cambió de rumbo en Argentina.

Tras la salida de Cristian Zapata de San Lorenzo, el club de Almagro se decidió por otro defensor central de Colombia esperando la seguridad en su zaga defensiva. Rubén Darío Insua, director técnico del 'Ciclón', y que tuvo pasado por el Deportivo Cali había reiterado la urgencia que tiene el club con defensores centrales y el deseo por firmar en próximas horas a un zaguero idóneo.



Cristian Zapata se convirtió en nuevo defensor central de Atlético Nacional volviendo a su país después de varios años en Europa y en Argentina. Rubén Darío Insua precisó que ante su ausencia, necesitaban un nuevo zaguero para suplirlo, y ahí quisieron pescar a otro colombiano que curiosamente, tenía todo hecho para regresar también a su país firmando con el Junior de Barranquilla, pero la polémica dentro de los médicos de la institución, los exámenes médicos y un tema del acuerdo económico acabaron con la ilusión del regreso de Rafael Pérez a Barranquilla.



Así las cosas, el elegido para suplir a Cristian Zapata fue Rafael Pérez, defensor central de Talleres de Córdoba, que, ante la no contratación del Junior de Barranquilla, San Lorenzo logró arreglar el tema con el zaguero central. ¿Estaba lesionado? Curiosamente firmó con el 'Ciclón' cuando se especulaba por su mal estado físico que fue una de las presuntas razones que no formalizaron su llegada al club colombiano.



Rafael Pérez fue seducido por San Lorenzo de Almagro después de que el pase se cayó con el Junior de Barranquilla. Firmará por dos años, el club asumió la totalidad de su pase y pagará 700 mil dólares por el defensor central cartagenero. Rubén Darío Insua consiguió lo que estaba buscando: un nuevo defensor central para suplir a Cristian Zapata, quien, de acuerdo con el estratega argentino, querían que continuara, pero por temas personales decidió regresar a Colombia.