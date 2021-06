Carrascal se ilusiona con Selección: espera cautivar a Rueda en Cerro

Rafael Carrascal dialogó con el Alargue, de Caracol Radio, sobre sus planes en un futuro y ellos incluyen un llamado a Selección Colombia. El exjugador del América de Cali buscará destacarse en la liga de Paraguay, en la que jugará con Cerro Porteño.

"Me lo he propuesto y seguiré luchando para estar en un partido o para estar mucho tiempo en la Selección Colombia, para eso trabaja uno. Dios quiera que el profe (Reinaldo Rueda) me tenga en cuenta", dijo Carrascal sobre su deseo de vestir la tricolor.



El volante de 28 años, quien conquistó el bicampeonato con los 'Diablos Rojos', se refirió también a su fichaje con el ciclón.



"Estoy feliz de llegar a este equipo, me recibieron de maravilla. Espero estar al nivel de este reto que se me viene (...) Me sedujo Paraguay porque me llamó el técnico directamente, me contó el proyecto y me gustó bastante. No lo pensé dos veces. Estaremos en copas internacionales y es un equipo grande", manifestó.



Carrascal llegó a Cerro gracias al aval del América, firmó por un año con opción de compra. Sin embargo, desde ya piensa en ampliar su vínculo. Está feliz en su nuevo club.