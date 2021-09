¡Encantado! Rafa Benítez despidió, con frialdad de siempre, a James

Una verdad ha sido revelada: James Rodríguez tenía toda la razón en buscar un nuevo rumbo, aunque fuera a la exótica Liga de Catar, porque en Everton estaba condenado a no contar jamás.

Lo ha dejado muy claro el técnico Rafa Benítez, quien ha hecho dos breves pero reveladoras confesiones, en la última rueda de prensa que ofreció y en la que, obviamente, le preguntaron con insistencia por el adiós del zurdo.



"Cuando tienes un jugador, en la situación que tenemos, que puede estar disponible para el 50 por ciento de los juegos, no es algo que podamos manejar fácilmente", dijo.



El entrenador culpa a James, quien se cansó de decir en Twitch y en todos lados que estaba físicamente bien, mientras el entrenador decía que tenía "temor por el músculo". Nunca se sabrá quién decía la verdad.







Y en realidad a Benítez no le interesa para nada referirse más al tema. De hecho, pareció muy contento cuando le preguntaron si esa salida del creativo, el más caro de la plantilla, le daría opciones en el mercado: "Sí, creo que sí. Tuve esa conversación ayer con Moshiri. Es solo para asegurarnos de que hacemos las cosas de la manera correcta, ellos están muy interesados ​​en gastar el dinero y mejorar el equipo".



Ok. La única sonrisa de la charla es porque sin James podrá gastar el dinero que antes le esta vetado. Es todo muy claro: James sabía que no tenía posibilidad, sin importar cuánto se esforzara. Al final era una condena anticipada que, justa o no, lo iba a marginar también de la Selección Colombia. 'Bien ido', ese es el mejor resumen del adiós.