Falcao, de vuelta a Turquía pero con más guiños desde Millonarios

Falcao ha vuelto a Turquía, después de un par de semanas de trabajo junto a su terapeuta de confianza, Joaquín Juan, en España.

La esposa del jugador, Lorelei Tarón, reveló que el trabajo con el hombre que lo ayudó a recuperarse de la lesión de ligamento en 2014 ya ha terminado. Ahora es el Galatasaray el que informará de su evolución.



En ausencia del colombiano el equipo se reforzó el atacante Oyenkuru y sigue en la puja con Fenerbahce, rival de este sábado, y con Besiktas por el liderato.



Pero mientras se conoce algo concreto sobre el futuro del jugador, quien habría sido notificado de que el club ha decidido permitir su salida si llegan ofertas, en Colombia el rumor de su posible llegada a Millonarios se sigue alimentando con los días.



Recientemente ha sido uno de los históricos el que se ha ofrecido a ayudar para convencerlo de volver a Bogotá: "Yo me comprometo a intermediar para que él venga", dijo Jhon Mario Ramírez en el Vbar de Caracol Radio.



El ídolo azul en la década de los 90 contó que coincidió con el samario y con su padre Radamel (QEPD) en la iglesia que frecuentan ambas familias y que en el pasado ya hizo un primer intento, pero los resultados no fueron lo que esperan los ilusionados hinchas azules.



"Muchas veces hablando con Radamel, que en paz descanse, porque nos congregábamos en la misma Iglesia, lo hablamos muchas veces; - ¿Por qué no le decimos al 'Tigre' a ver si viene? -. - No, 'JhonMa', él tiene otros pensamientos al finalizar su carrera, pero sí es muy hincha de Millonarios. Por ahora no", dijo Ramírez.