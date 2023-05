¿Y Falcao sonando en Malasia? Lo habrían ofrecido a gigante de Brasil

El histórico delantero Radamel Falcao García se encuentra lesionado en Rayo Vallecano y luego de tener poco ritmo de competencia, el colombiano terminará contrato con el club de Vallecas y buscará nuevas alternativas para continuar su carrera.

Pese a tener 37 años, el ‘Tigre’ sigue siendo uno de los jugadores más apetecidos del fútbol mundial, donde clubes de diferentes ligas no tienen dudas de la vigencia del colombiano y estarían dispuestos a contratarlo.



Sobre la mesa no hay nada en concreto, pero hace unas semanas Falcao dio guiños a un equipo de Malasia, el Johor Darul Takzim, pero pese a que aún son especulaciones, esa es una de las posibilidades. De igual manera, Cruz Azul e incluso Millonarios se han interesado en el delantero.



Sin embargo, a estas opciones, ahora el medio de comunicación Goal Brasil, dio a conocer que Falcao fue ofrecido a un equipo de Brasil, siendo el Internacional de Porto Alegre, pero finalmente las directivas del gigante brasileño no quiso tomar la decisión de ir por el colombiano.





Por ahora, el futuro de Falcao García es una incertidumbre y no se sabe con exactitud en qué liga o equipo jugará para la temporada 2023/24, pero lo cierto es que habrá que esperar a que finalice actividades con Rayo Vallecano, equipo que aún le falta por disputar cinco partidos de LaLiga de España y están luchando por clasificar a Conference League.