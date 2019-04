Alerta selección Colombia: Falcao sufre lesión muscular

Radamel Falcao García sufre una elongación elongación en el aductor derecho y sería baja para el próximo partido del Mónaco, en la Liga 1 de Francia, el próximo sábado, contra el Guingamp. Así lo anunció el técnico del equipo, el portugués Leonardo Jardim en conferencia de prensa este jueves.

El colombiano presentó molestias desde el fin de semana pasado, luego del encuentro de liga en el que enfrentaron al Caen, por lo que el club prefirió mantenerlo ‘entre algodones’ por lo que no entrenó normalmente con el club durante esta semana.



Jardim, sin embargo, también aclaró que el jugador todavía no está descartado y que no tomarán una decisión antes del último entrenamiento, del viernes en la tarde, cuando le realizarán una prueba final.



La buena noticia que tendrá el técnico portugués es la reaparición del mediocampista español Cesc Fábregas, quien se recuperó de unas molestias en el muslo derecho, que lo dejaron dos partidos por fuera.