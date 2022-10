Falcao agudiza los problemas en el Rayo: una incertidumbre completa

El Rayo Vallecano sigue en una senda positiva en LaLiga, pues sumaron de a tres en el Ramón Sánchez-Pizjuán con un solitario tanto de Álvaro García. Rayo Vallecano sufrió la lesión de Radamel Falcao García en los últimos dos partidos ligueros contra el Cádiz y ahora ante los sevillanos. Ya van dos, pero podrían ser más juegos sin el samario en la cancha.

Después del gol que le anotó al Atlético de Madrid de penalti, Radamel Falcao García recayó en sus lesiones musculares y no pudo estar en los dos últimos cotejos. De acuerdo con información del Rayo Vallecano, no parece ser grave el golpe y las molestias de Falcao, pero empieza a preocupar y se prenden las alarmas con el hecho de que ya vienen siendo dos encuentros que se pierde.



Sin embargo, cuando Radamel Falcao García no ha estado en estos dos compromisos, vencieron con comodidad al Cádiz y al Sevilla por la mínima diferencia este último juego. Andoni Iraola bajó la preocupación mencionando que sufría una sobrecarga o como mucho una rotura fibrilar, pero parece ser más sensible porque no ha vuelto a aparecer en los listados del estratega vasco.



Rayo Vallecano se ata a la posibilidad de poder contar con el ariete colombiano en el partido que se avecina contra el Real Madrid. Esperarán con tiempo si está durante la semana recuperado para poder reincorporarlo. Radamel Falcao García ya supo marcarles a los madrileños en un pequeño derbi en la temporada pasada. Para Andoni Iraola y sus delanteros, el momento actual es una incertidumbre y un misterio, pues Randy Nteka también arrastra problemas físicos que pueden alejarlo.