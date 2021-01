Galatasaray: entre la crisis y los rumores sobre la salida de Falcao

En un completo martirio se ha convertido la estadía de Falcao en el Galatasaray, de Turquía. El colombiano empezó con buena racha goleadora la nueva temporada, pero las constantes lesiones le han impedido figurar en el equipo, a tal punto que la prensa de este país asegura que su salida está cada vez más cerca.

Mientras el 'Tigre' se recupera en Madrid de una nueva lesión muscular, el presidente del club de los leones confirmó que han llegado ofertas por el delantero colombiano; sin embargo, el propio jugador es el que decidirá si se queda hasta finalizar su contrato, o decide dar un paso al costado.



"Falcao es un gran futbolista y un grandísimo profesional. Le respetamos con todo el corazón, pero si quiere marcharse ya recibimos varias ofertas por él.", dijo Mustafa Cengiz a la prensa turca.



Asimismo, se conoció que el nuevo club que estaría tras los pasos del atacante samario es el Nashville SC, de la MLS, conjunto que dirige el inglés Gary Smith y que estaría dispuesto a asumir los costos del futbolista.



No obstante, hay que recordar que, los rumores sobre el fichaje de Falcao no han parado de sonar en la últimas semanas, y equipos como el Portland Timbres y el Inter de Miami, han aparecido como posibles interesados en el Tigre. Ninguno ha concretado su fichaje.



En Galatasaray verían con buenos ojos la salida del colombiano, no solo por su bajo rendimiento en la temporada y media que lleva con el club, sino por el valor económico que representa tener a Falcao en el plantel.



Altug Özaslan, integrante de la junta directiva de Galatasaray, reveló que el 25% de la deuda que actualmente posee la institución tiene que ver con el Tigre y Mbaye Diagne, dos de las grandes figuras que tiene el club actualmente.



"Nuestros jugadores, Diagne y Falcao, tienen toda la responsabilidad hasta el final de sus contratos, incluidos los salarios y las bonificaciones. Representan casi el 25 por ciento de la deuda financiera actual", manifestó el ejecutivo.



Con este panorama, el futuro deportivo de Falcao García, en Turquía, es poco alentador. El máximo goleador de la Selección Colombia se recupera de una lesión en su espalda y está a la espera de lo que pueda suceder con su carrera. Para Galatasaray, la salida del Tigre sería la mejor opción.