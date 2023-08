Racing confirmó la mala noticia: Roger Martínez no jugará ante Boca

Roger Martínez fue una de las figuras de Racing para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El colombiano abrió la cuenta ante Nacional en la vuelta de octavos y se mostró fino durante todo lo que duró en cancha.



Desafortunadamente, el delantero tuvo que abandonar el campo de juego sobre el minuto 68 y fue reemplazado por Maximiliano Romero.



Pues bien, durante el domingo al colombiano se le hicieron los respectivos estudios para determinar la lesión y para saber si podría estar contra Boca en la ida de los cuartos de final, pero la mala noticia se confirmó.

Y es que Roger Martínez padece de una lesión muscular en los isquiotibiales y se perderá el duelo de ida ante los Xeneizes por Libertadores. No obstante, se espera que esté presente en la vuelta que se jugará en el estadio Presidente Perón el 30 de agosto.



De igual manera, el atacante no estará presente en el debut de la ‘Academia’ en la Copa de la Liga Profesional donde Racing jugará ante Unión de Santa Fe.



Pese a que el exjugador de América de México no siente dolor al caminar, la lesión está ahí y lo obliga a guardar reposo y a entrenar diferenciado.



Sin duda, Roger será una baja de peso para Fernando Gago que ahora deberá planear los siguientes juegos sin la presencia del colombiano que llegó al equipo recientemente.