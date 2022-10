A Edwin Cardona le cobraron la indisciplina: decisión de Racing

Edwin Cardona volvió a ser protagonista, por los hechos extradeportivos que ocurrieron con él. Fue detenido por la policía, por andar bajo los efectos del alcohol, luego de realizarle la prueba respectiva.



Sus días en la academia no son los mejores, ante los constantes cruces y tensión con los hinchas, donde se ha visto los cruces de parte y parte. Se ha hablado del pedido de la parcial acerca de su salida, porque no ven donde pueda encajar en el club, tras lo pagado hace un tiempo a Boca Juniors.



Sin embargo, la opción de una terminación de contrato no es el camino, por lo que Racing estudiará medidas disciplinarias, tal como se comunicó apenas se conoció la noticia.



Racing jugará este viernes 14 de octubre contra Colón, en la nómina de convocados, el colombiano Edwin Cardona no aparece entre los convocados por Fernando Gago, estratega de la academia. Además, la actualidad deportiva no es la mejor, pues el volante tuvo un choque con su compañero Alcaraz, en el cobro de un tiro libre.