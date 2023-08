Seis colombianos, a la acción en Serie A: ¿Quiénes la jugarán?

La Serie A comenzará este sábado con grandes partidos y es por ello que le contamos los colombianos que harán parte de la liga italiana en esta nueva temporada.



Serán seis cafeteros los que dirán presente en esta nueva edición. Cinco ya estuvieron en la temporada pasada en Italia y solo uno dio el paso al calcio para esta campaña.

Juan Guillermo Cuadrado



Tras dejar la Juventus, el colombiano se quedó en la Serie A y disputará esta temporada en Inter de Milán donde llevará el dorsal ‘7’. Cuadrado ya tuvo minutos en la pretemporada y se perfila a ser títular por la banda derecha del cuadro neroazzurro.



Luis Muriel



El delantero iniciará su 13° temporada en la Serie A y su quinta en Atalanta. El atacante se perfila a competir por un puesto en la titular con Gianluca Scamacca y Ademola Lookman y con Duván Zapata, en caso de mantenerse en la Dea.



Duván Zapata



El ‘Toro’ seguirá en la Serie A. No obstante, no se sabe si con Atalanta o con la Roma, equipo que está cerca de hacerse con sus servicios, pero que todavía no tiene cerrado su fichaje.



Yerry Mina



El único colombiano que arriba a la Serie A en esta temporada. El zaguero abandonó Everton y llegó como agente libre a Fiorentina donde se deberá ganar un lugar en el once titular de a poco.



Jhon Lucumí



Pese a que se especuló su salida hacia Napoli y otros clubes fuera de Italia, el jugador colombiano defenderá la casaca de Bolonia una temporada más. En esta campaña, el zaguero espera dar un salto de calidad ya que estará siendo seguido de cerca por el cuerpo técnico de la Selección Colombia.



Juan David Cabal



El exjugador de Atlético Nacional jugó 11 partidos con Hellas Verona la temporada pasada y ahora jugará su segunda campaña con el club italiano.