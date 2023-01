Devis Vásquez, la sensación colombiana en el Milan: ¿Quién es?

¿Imaginó usted que el año 2023 daría una de las noticias más importantes en el deporte colombiano? ¿Conocía usted a Devis Vásquez? Pues ese mensaje que uno siempre envía horas antes de que acabe el año sobre los sueños y los anhelos que esperan ser cumplidos se le hizo realidad a Vásquez. De la noche a la mañana, apareció el gran rumor en el primer día de enero y del 2023 que ponían a un jugador cafetero en el radar del Milan.



A falta de la oficialización, Devis Vásquez ya se encuentra en Milan para firmar con uno de los históricos clubes del mundo y que le ha abierto las puertas a jugadores colombianos así como la Serie A, liga italiana que siempre ha demostrado el gusto por los sudamericanos y por el talento cafetero. Una legión sorprendente que se sigue estirando año tras año en Italia.

Y bueno, se preguntarán, ¿quién es Devis Estiven Vásquez Llach? Un 12 de mayo de 1998 nació en Barranquilla un hombre que tarde o temprano iba a cumplir el sueño de cualquier jugador: salir de su país, y por qué no, pensar en llegar a uno de los mejores clubes y ligas del mundo entero. Además, también poder estar en la lista de convocados de una selección representando al país, y por sus actuaciones, y por el cambio generacional que debe presentarse en la Selección Colombia, aparece el nombre del arquero de 24 años de edad.



Pero, ¿cómo empezó la historia de Devis Vásquez? El arquero nacido en Barranquilla inició su carrera deportiva en Cortuluá, pero poca regularidad tuvo en el conjunto del Valle del Cauca. Buscando mejores opciones, saltó a Patriotas de Boyacá donde estuvo desde el 2016 hasta el 2018. Dueño de su pase, se lo prestaron a La Equidad y estuvo escasos meses en el equipo capitalino en donde actuó en tres compromisos, todos ellos en la categoría Sub-20 sin la oportunidad de ser ascendido al equipo mayor. Sumó 270 minutos como titular en dichos enfrentamientos fogueándose en la Copa Conmebol Libertadores de la categoría juvenil.



Devis Vásquez, al ver que no tenía oportunidades en su país, salió en busca de cumplir el gran sueño de seguir su carrera deportiva en el exterior y ahí le apareció la opción de jugar con el Club Guaraní de Paraguay. 2020 fue el año clave para que Vásquez se uniera a un conjunto que por fin le dio la titularidad, pero no fue fácil tampoco. Estuvo un año más o menos intentando ganarse el arco, una posición para solo un hombre y de mucha competencia, que, finalmente, un año más tarde, logró consolidarse como el guardián del arco.



Cumplió su anhelo de debutar profesionalmente, algo que no pudo hacer ni en Cortuluá, Patriotas ni en La Equidad, lugar en donde sí atajó, pero en competencias Sub-20. En Guaraní, logró quedarse con el arco en febrero de 2021 contra Olimpia, uno de los vibrantes encuentros de la liga de Paraguay. En el último encuentro de la temporada, salvó una pena máxima contra Sportivo Luqueño.



Tras la salida de Gaspar Servio en condición de préstamo a Rosario Central, Guaraní designó a Devis Vásquez como su indiscutible arquero para la temporada 2022. Y así fue que le llegó la oportunidad para atajar en la prestigiosa Copa Conmebol Libertadores y también en la liga de Paraguay. Desde que debutó en 2021 con el cuadro paraguayo, actuó en 31 compromisos, le anotaron 44 goles y dejó tres vallas invictas.



Así se despide Devis Vásquez como un ataja penaltis en el Club Guaraní, una de sus grandes cualidades. Tal vez lo que nunca imaginó es que el 2023 empezaría cargado de excelentes noticias. En su cuenta de Instagram publicó un mensaje que decía, “ya veras cómo comienzas el año cumpliendo ese sueño que tanto habías esperado”. Vásquez, a falta de la firma ya está en Milan y espera próximamente entrenar bajo la dirección técnica de Stefano Pioli.



Su llegada no fue en condición de préstamo, y de acuerdo con los ideales del AC Milan, es una contratación con miras al futuro. Deberá pelear la posición con Ciprian Tatarusanu y Marco Sportiello, arquero que lo esperan también en próximos días como nueva contratación. Mike Maignan, portero francés, indiscutible titular no estará en tramos de la temporada por una dura lesión. Finalmente, para completar un gran principio de año, su estancia en Paraguay estuvo vigilada por Néstor Lorenzo que lo tendría en cuenta para los próximos procesos de la Selección Colombia.