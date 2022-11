Jackson Martínez es recordado en España: ¿Qué pasó con sus goles?

Después de siete años, el nombre de Jackson Martínez sigue dando de qué hablar en el fútbol europeo y España no es la excepción. El Atlético de Madrid confió en el esteral jugador colombiano que tuvo pasado en el FC Oporto de Portugal en donde sí pudo brillar. 92 goles en tres temporadas dejaron al chocoano muy bien parado y con el interés de grandes ligas por él.

Sin embargo, el cambio de aires nunca fue provechoso para Jackson Martínez, que soñó con jugar en una de las cinco grandes ligas y por qué no, ya emulando a Radamel Falcao García en el Porto, tener una temporada similar a la que tuvo el ‘Tigre’ en el Atlético de Madrid. Dos escenarios distintos, pues el samario firmó por los ‘colchoneros’ en el 2012, mientras que Jackson en el 2015, uno trascendió y pudo quedarse más tiempo en las filas rojiblancas, el otro lamentablemente tuvo que irse por la puerta de atrás en el invierno de dicho año.



En la prensa española, el Diario AS mantuvo sobre Jackson Martínez que es hablar de lo que pudo ser y no fue en su paso durante el Atlético de Madrid. Y es que, al llegar a España, el ex Deportivo Independiente Medellín no contó con la suerte. Su estado físico estaba traicionándolo, las lesiones empezaron a apoderarse del delantero, aspecto que empezó a arruinar su carrera deportiva cuando esperaba estar en la cúspide fichando por uno de los mejores clubes europeos.



Atlético de Madrid pagó 35 millones de euros por Jackson Martínez y él firmó un contrato de cinco temporadas. Sin embargo, su adaptación y los problemas físicos no cesaron, por lo cual, no pudo brillar en esas temporadas. Marcó tres goles en 22 partidos. Jugó en China, y en Portugal con el Portimonense, y se retiró de manera prematura en el 2020.



De Jackson Martínez en el Atlético de Madrid se esperaba mucho, pues vino de ser un gran goleador con un portento físico tremendo, por lo menos eso mostraba en Portugal. Junto con su compatriota Radamel Falcao García, son los colombianos que más goles han marcado en la Champions League con 14 anotaciones. Los problemas en su tobillo empezaron a jugarle malas pasadas, y nunca se encontró en las toldas rojiblancas.



Tras retirarse del balompié en el 2020 e inmiscuirse en la música religiosa, volvieron a sonar los rumores de que podría regresar a la actividad, pues estuvo entrenando con Águilas Doradas y el club, bajo las órdenes de Leonel Álvarez aprobaron dicha posibilidad. No obstante, nunca se confirmó su regreso a las canchas.