¿Qué pasará con Villa y Cardona? Decisiones tras supuesta indisciplina

Sebastián Villa, Edwin Cardona y Carlos Zambrano, habrían protagonizado un nuevo acto de desobediencia en Boca Juniors, previo al partido del martes frente a Newells’s. Aunque el técnico Sebastián Battaglia dijo que una “intoxicación” era la causa de la ausencia en la nómina titular, la prensa no se quedó con su versión y esculcó hasta encontrar que todo tendría que ver con indisciplina que el club estaría manejando muy internamente.

El diario Olé aseguró que tras consultar fuentes cercanas al club, el “castigo” a los jugadores no se dio por una intoxicación sino por un escándalo que involucró “mujeres y alcohol”. Cardona y Villa se habrían defendido ante el Consejo del Club, hasta el que llegó la información de cámaras de seguridad del hotel, que se encargó de avisar lo sucedido.



Lo cierto es que ninguno de los dos está bien parado en Boca Juniors y la prensa los sigue teniendo entre ceja y ceja. La situación del peruano Zambrano ya se estaría resolviendo. El periodista Luis Fregossi, dijo que su futuro estaría en su país. Boca lo cedería mientras termina su contrato. “Carlos Zambrano llego a un acuerdo de palabra para continuar su carrera en Alianza Lima de Perú. Ahora resta que los equipos se pongan de acuerdo para definir cómo será la salida del defensor que es propiedad de Boca”.



En lo que respecta a los colombianos, Olé aseguró que Battaglia los tendrá en cuenta para lo que resta de 2021. No quieren que un “castigo” termine perjudicando lo deportivo. El próximo miércoles será la final de Copa de Argentina frente a Talleres, de Rafael Pérez y Diego Valoyes, y Boca quiere sumar un nuevo título.



Edwin Cardona está por terminar contrato y venía tocando a la puerta de la directiva, buscando una extensión del préstamo. Estaba regresando de a poco, siendo influyente con goles y asistencia. De ser cierto el escándalo de indisciplina, al volante no le quedará de otra que terminar su vínculo y partir a México, donde resolverán su futuro.



Por los lados de Villa, quien tiene vínculo con Boca hasta diciembre de 2024, podría darse una salida al exterior. Cabe recordar que a mediados de año la relación entre el jugador y el club estuvo tensa, pues él pretendía jugar en Europa con Brujas y al club no lo convenció la oferta económica. Se reveló, dejó de entrenar y al final tuvo que disculparse para volver a entrar en los planes. Las ofertas por el extremo estarían sobre la mesa y dependerá del negocio que quieran hacer.



Por ahora, más allá de la versión que maneja el club y el escándalo que exponen los medios argentinos, no se tienen más detalles. Boca Juniors no quiere ahondar en la polémica y está manejando la situación con hermetismo. Al final de la temporada se sabrá si este posible acto de indisciplina afectará o no los planes de los colombianos en Boca.