Del protagonismo a la banca: ¿qué pasa con Borja en River? Habla DT

Miguel Ángel Borja ha dio pasando del protagonismo rotundo en River Plate a convertirse en una alternativa y un huésped del banquillo. ¿Por qué? Al que hay que preguntarle es al técnico Martín Demichelis.

La situación es clara: el colombiano fue titular en los cuatro primeros partidos de Liga, pero fue suplente y jugó solo media hora contra Arsenal, no jugó contra Lanús y tuvo 10 minutos este domingo en la victoria contra Godoy Cruz.



¿Por qué? Básicamente porque el DT haría con sus delanteros, incluyendo al venezolano Salomón Rondón, un plan de rotación.



"No estoy improvisando en el camino, pruebo en la semana y tengo sensaciones. Tengo que tomar decisiones. Tengo un grandísimo plantel, sobre todo en lo humano. Hay jugadores que fueron titulares anteriormente y hoy aceptaron mi decisión. Con tres competencias aún, el grupo tiene que rotar porque todos los jugadores deben estar con confianza”, dijo Demichelis.



“Empiezo por Lucas, que hizo dos goles (ayer) y me alegro por alguien que trabajó desde el primer día sin bajarse ante Miguel Borja y Salomón Rondón. Es un premio al esfuerzo. Es el reflejo del trabajo de equipo, también lo vi muy bien a Rodrigo Aliendro. Hoy queríamos hacernos fuertes desde el equilibrio y la presión”, añadió.



Significa que no es personal, que Borja mantiene su nivel y su racha, que en su caso no es poco, pero que debe hacer la fila como todos. ¿Bueno o malo? Depende de cómo lo asuma él. Lo que sí parece es que la rotación no es precisamente la mejor noticia para ponerse en carpeta de Selección Colombia, con Néstor Lorenzo.