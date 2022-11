¡De nueve a cinco! Los colombianos que siguen en la Champions League

La Liga de Campeones en su jornada definitiva está llegando a su final en la fase de grupos. El martes se jugó la primera parte con la mayoría de los colombianos en las canchas, aunque realmente, y por coincidencia, ninguno arrancó desde el principio por diferentes motivos. Solo queda en expectativa lo que pase con la Juventus que tiene todavía posibilidades con Juan Guillermo Cuadrado de bajar a la Uefa Europa League, sin posibilidades de clasificarse a los octavos de Champions.

Nueve jugadores colombianos salieron en busca de un sueño de alcanzar la gloria continental cuando la Uefa Champions League 2022/23 estaba por iniciar. Luis Díaz del Liverpool, Rafael Santos Borré del Frankfurt, Dávinson Sánchez del Tottenham, Éder Álvarez Balanta de Brujas, Matheus Uribe del FC Porto, Alfredo Morelos del Rangers de Glasgo, Jhon Mosquera del Viktoria Plzen, Luis Javier Suárez del Olympique de Marsella y Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus como los representantes.



No obstante, esa lista de jugadores colombianos empezó a reducirse con el tiempo. La fase de grupos no fue un éxito para todos los colombianos. Antes de que iniciara la Champions League, ocho colombianos podían continuar en dado caso de que algunos resultados se dieran, pues solo había un grupo con tres cafeteros en distintos clubes como lo era el del Eintracht Frankfurt con Rafael Santos Borré, Olympique de Marsella con Luis Javier Suárez, Tottenham con Dávinson Sánchez y la zona la completó el Sporting de Lisboa. Solo uno de ellos se podía quedar afuera si todo se daba con los otros grupos.



Liverpool cerró la fase de grupos con una contundente victoria ante el Napoli que perdió el invicto, pero Luis Díaz no pudo estar por su recuperación de una lesión. El Frankfurt se midió en Portugal contra el Sporting de Lisboa en una victoria alemana con Rafael Santos Borré jugando minutos sobre el final. Dávinson Sánchez no vio actividad estando como suplente ante el Olympique de Marsella de Luis Javier Suárez que jugó siete minutos. Éder Álvarez Balanta no estuvo en la igualdad sin goles de Brujas ante el Bayer Leverkusen y Matheus Uribe por sanción no estuvo en la victoria del Porto frente al Atlético de Madrid. Alfredo Morelos jugó la úlitima media hora del Rangers vs Ajax. Jhon Mosquera no estuvo contra el Barcelona, y Juan Guillermo Cuadrado seguramente será titular con la Juventus ante el PSG.



La mayoría de los colombianos en esta fecha definitiva no vieron minutos, y hubo un duelo entre cafeteros como el Marsella y el Tottenham que dejó como saldo la victoria inglesa y la eliminación de los franceses de toda competencia europea. Alfredo Morelos con Rangers y Jhon Mosquera con el Viktoria Plzen culminaron la fase de grupos sin unidades como últimos y Juan Guillermo Cuadrado será el único que puede apelar a quedarse en un certamen europeo en la Europa League siempre y cuando queden en la tercera plaza, pues disputan esa casilla con el Maccabi Haifa.



Cuatro de los nueve colombianos quedaron eliminados de la Uefa Champions League y ahora solo quedan cinco que están esperando la suerte de los sorteos de los octavos de final de dicha competencia. Así las cosas, estos son los jugadores clasificados:



1. Luis Fernando Díaz – Liverpool



2. Éder Álvarez Balanta – Club Brujas



3. Matheus Uribe – FC Porto



4. Dávinson Sánchez – Tottenham Hotspurs



5. Rafael Santos Borré – Eintracht Frankfurt