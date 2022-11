En Inglaterra se preguntan: ¿Qué hacer con Yerry Mina en Everton?

Queda muy poco para que las selecciones del mundo disputen el Mundial de Catar en el 2022. Aunque Colombia no irá lastimosamente, la gran incógnita en las diferentes ligas antes del parón de la FIFA es si utilizar a estos representantes colombianos en los equipos y en las grandes competencias del mundo. Pues es lo que sucede, por ejemplo, en Italia con Duván Zapata que ha sido una gran pregunta para Gian Piero Gasperini sin arriesgarlo contra el Napoli.

Sin embargo, el caso de Duván Zapata no es el único que suena y retumba actualmente. Pues en Inglaterra están con la gran expectativa de ver qué sucederá con el estado de Yerry Mina, quien es la gran novedad en las sesiones de entrenamiento del Everton. Ya recuperado de sus problemas en el tobillo, Yerry ve cada vez más cerca la posibilidad de volver a las canchas después de tres meses afuera.



Yerry Mina sufrió una lesión el 6 de agosto contra el Chelsea en el partido inaugural contra el Chelsea. Un golpe en el tobillo izquierdo volvió a prender las alarmas para Frank Lampard y para la zaga defensiva, pues es una zona de mucho cuidado y que ha sufrido muchísimo en el Everton. Lampard tenía en la temporada pasada la confianza plena en el colombiano, y hasta tal punto de referenciarlo como un líder en la parte de atrás por toda su experiencia, altura y seguridad.



Y es que, sin duda alguna, el Everton necesita la seguridad y el portento físico de Yerry Mina, pues sufrieron contra el Leicester City en la decimoquinta jornada de la Premier League perdiendo 0-2 en condición de local. Los ‘Toffees’ sufren y en Inglaterra aparece la gran pregunta de si es necesario ponerlo en riesgo para el próximo encuentro de los oriundos de Liverpool, o si deben esperarlo hasta que regrese el fútbol a finales de diciembre del 2022, o si guardarlo para el próximo año en donde utilizarán este tiempo para recuperarlo en mejor forma y no correr ningún peligro de que se vuelva a exponer en el futuro.



Duelo de colombianos podría ser el próximo partido del Everton enfrentando al Bournemouth de Jeferson Lerma en Copa de la Liga, y posteriormente en la Premier League. La gran decisión quedará en manos de Frank Lampard si desea tenerlo en cuenta o esperará darle más tiempo para que se acople de mejor manera en el esquema del inglés, pues volver después de tres meses es complicado recuperar la mejor forma.



Como si fuera poco, Yerry Mina sufre recurrentemente de problemas en el tobillo y meterlo así de lleno a jugar es nada más ni nada menos que arriesgarlo. Jugarán contra el Bournemouth en dos ocasiones, la primera por Copa de la Liga y luego en la liga inglesa. Este es el gran dilema que tendrá Frank Lampard, pero realmente, tal vez sea mejor no exponerlo y que juegue a finales del 2022 o en el arranque del 2023. Así se evitan el problema de no ponerlo en riesgo.