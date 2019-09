La promesa cumplida del nuevo DT: 'Así el DIM no quiera, voy a volver'

Quien cree que la llegada da Aldo Bobadilla a la dirección técnica del Independiente Medellín es un accidente se equivoca de manera rotunda.

El exarquero paraguayo, que brilló en el equipo campeón de 2009, se despidió en 2010 con destino a Corinthians pero dejó para sus fieles una promesa que finalmente ha podido cumplir.



"Medellín me dejó mucho. Aprendí muchas cosas y crecí como persona y como jugador de fútbol. Siempre me voy a sentir como un paisa más y como un hincha del Poderoso. Yo sé que voy a volver sea como jugador o como otra cosa, pero voy a volver", dijo en aquel momento, emocionado hasta las lágrimas, tal como lo registró en su momento FUTBOLRED.



"Así el DIM no quiera, yo voy a volver", dijo entre lágrimas Aldo Bobadilla



El periodista Juan Diego Ortiz contaba en su relato que el capitán del rojo desde 2007 hasta 2010, explicó que no pudo rechazar una oferta generosa de Brasil, que le llegaba a los 34 años.



"Cuando fui a despedirme trate que fuera lo más rápido posible porque siento mucha tristeza y dolor. Es que Medellín dejó un sello muy grande en mi familia y en mí. Ojalá lo pueda hacer (volver al DIM) cuando termine el contrato con Corinthians (diciembre 2011)", añadió.



Se tardó casi ocho más de lo esperado pero, en cuanto recibió la llamada desde Medellín, no dudó en aceptar y renunciar de manera irrevocable a Nacional de Asunción. Promesa cumplida.