Prográmese: los colombianos que estarán en acción este domingo

El fútbol no para durante el inicio de año, y en esta ocasión habrá 5 colombianos que tendrán acción con sus respectivos equipos en las ligas y copas domésticas.

Países como Francia, Italia e Inglaterra serán los escenarios donde al menos estará un colombiano disputando un partido este domingo 7 de enero.

Inglaterra - FA Cup



Peterborough vs. Leeds United (Ian Carlo Poveda) / Weston Holmes Stadium - 9:00 a.m. (Star +)



Arsenal vs. Liverpool (Luis Díaz) / Emirates Stadium - 11:30 a.m. (Espn y Star +)

Italia - Serie A



Torino (Duván Zapata) vs. Napoli / Olímpico de Turín - 9:00 a.m. (Espn 2 y Star +)



As Roma vs. Atalanta (Luis Fernando Muriel) / Olímpico de Roma - 2:45 p.m. (Espn y Star +)

Francia - Copa de Francia



RC Lens (Deiver Machado) vs. AS Mónaco / Stade Félix Bollaert - 8:30 a.m.