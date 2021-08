Rueda, con lupa en mano: prográmese con los colombianos en el exterior

Reinaldo Rueda está tomando atenta nota para lo que será la jornada triple de Eliminatoria Sudamericana del mes de octubre, cuando Colombia se medirá a Bolivia, Paraguay y Chile. Este fin de semana, varias ligas con presencia de colombianos tendrá acción. La única que todavía no iniciará es la de Italia. Sin embargo, habrá duelo amistoso de colombianos. Prográmese con los convocables por el mundo.

Viernes, 13 de agosto

​

1:30 pm | Rangers (Alfredo Morelos) vs Dunfermline FC

Copa de la Liga Escocia



Sábado, 14 de agosto



9:00 am | Nottingham Forest vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Segunda división de Inglaterra



9:00 am | Burnley vs Brighton (Steven Alzate)

Premier League



9:00 am | Leicester City Wolves (Yerson Mosquera)

Bundesliga



9:00 am | Everton (James Rodríguez/Yerry Mina) vs Southampton

Premier League



11:30 am | Borussia Dortmund vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



1:30 pm | Juventus (Juan Cuadrado) vs Atalanta (Duván Zapata/Luis Muriel)

Amistoso



1:45 pm | Genk (Carlos Cuesta/Jhon Lucumí/Daniel Muñoz) vs Leuven

Liga de Bélgica



4:00 pm | River Plate (Jorge Carrascal) vs Vélez Sarsfield

Liga Argentina



7:00 pm | Sao Paulo (Luis Orejuela) vs Gremio (Miguel Á. Borja)

Brasileirao



7:00 pm | León (William Tesillo/Andrés Mosquera/Jaine Barreiro/Ómar Fernández) vs Mazatlán (Michael Rangel/Richard Ríos)

Liga de México



9:06 pm | Monterrey (Stefan Medina/Duván Vergara) vs Pachuca (Óscar Murillo/Santiago Mosquera/Avilés Hurtado/Yairo Moreno)

Liga de México



Domingo, 14 de agosto



9:30 am | Lokomotiv Moscú vs Zenit (Wilmar Barrios)

Liga de Rusia



10:30 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Manchester City

Premier League



12:00 pm | Krasnodar (Jhon Córdoba) vs Arsenal Tula

Liga de Rusia



12:00 pm | FC Famalicao vs Porto (Luis Díaz/Matheus Uribe)

Liga de Portugal



4:00 pm | Estudiantes vs Boca Juniors (Frank Fabra/Jorman Campuzano/Edwin Cardona)

Liga Argentina



5:00 pm | Atlas (Camilo Vargas) vs América (Nicolás Benedetti/Roger Martínez)

Liga de México



9:00 pm | Porland Timbers (Yimmi Chará/Diego Chará/Santiago Moreno) vs Seattle Sounders (Yeimar Gómez/Fredy Montero)

MLS



Lunes, 16 de agosto



1:00 pm | Boavista (Sebastián Pérez) vs Pacos de Ferreira

Liga de Portugal