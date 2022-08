Alístese con la agenda de colombianos: Luis Díaz retará a Cristiano

Desde este viernes 19 y hasta el próximo lunes 23 de agosto podrá disfrutar de una variada programación con colombianos por el mundo. Partidazos como el de Manchester United-Liverpool (Luis Díaz) o el duelo Atalanta-Milan, con Duván Zapata y Luis Muriel, merecen un espacio importante en la agenda de partidos del fin de semana.



No pierda detalle y prográmese desde ahora con FUTBOLRED. Conozca quiénes y cuándo jugarán en los próximos días.

Viernes, 19 de agosto

1:00 pm | Espanyol vs Rayo Vallecano (Falcao García)

Liga de España



Sábado, 20 de agosto

6:30 am | Hibernian vs Rangers (Alfredo Morelos)

Liga de Bélgica



6:30 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Wolves (Yerson Mosquera)

Premier League



8:30 am | Stuttgart (Juan José Perea) vs Friburgo

Bundesliga



9:00 am | Everton (Yerry Mina, lesionado) vs Nottingham

Premier League



9:00 am | Preston vs Watford (Yaser Asprilla)

EFL Championship



11:15 am | Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz) vs Cercle Brugge

Liga de Bélgica



11:30 am | Bounemouth (Jefferson Lerma) vs Arsenal

Premier League



1:45 pm | Inter vs Spezia (Kevin Agudelo)

Serie A



2:00 pm | Marsella (Luis Suárez) vs Nantes

Ligue 1



2:30 pm | Porto (Matheus Uribe) vs Sporting Lisboa

Primeira Liga



5:00 pm | Fluminense (Jhon Arias) vs Coritiba

Brasileirao



9:00 pm | SJ Earthquakes vs LA FC (Arango/Murillo/Segura)

MLS



Domingo, 21 de agosto

6:30 am | Brujas (Éder A. Balanta) vs Cortrique

Liga de Bélgica



7:00 am | CSKA Moscú (Jorge Carrascal) vs Ajmat

Premier League de Rusia



8:00 am | West Ham vs Brighton (Steven Alzate)

Premier League



8:00 am | Leeds (Luis Sinisterra/Ian Poveda) vs Chelsea

Premier League



8:30 am | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Colonia

Bundesliga



9:30 am | Zenit (Wilmar Barrios/Mateo Casierra) vs Torpedo

Premier League de Rusia



12:00 pm | Krasnodar (Jhon Córdoba) vs Orenburg

Premier League de Rusia



1:45 pm | Atalanta (Duván Zapata/Luis Muriel) vs AC Milan

Serie A



2:00 pm | Palmeiras (Eduard Atuesta) vs Flamengo

Brasileirao



2:00 pm | Gremio (Jaminton Campaz) vs Cruzeiro

Brasileirao Serie B



4:00 pm | River Plate (Miguel Borja/Juan F. Quintero) vs Central Córdoba

Liga de Argentina



4:00 pm | Bragantino vs Ceará (Steven Mendoza/Jhon Vásquez)

Brasileirao



4:00 pm | Fortaleza vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Brasileirao



4:00 pm | Santos vs Sao Paulo (Andrés Colorado)

Brasileirao



4:00 pm | Paranaense (Nicolás Hernández) vs América MG

Brasileirao



6:30 pm | Defensa y Justicia vs Boca Juniors (Fabra/Campuzano/Villa)

Liga de Argentina



6:30 pm | Sporting Kansas vs Portland Timbers (Y. Chará/Moreno/Asprilla/D. Chará)

MLS



7:30 pm | Dallas FC (David Ferreira/Jader Obrian) vs Nashville

MLS



Lunes, 22 de agosto

1:00 pm | Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios) vs Almería

Liga de España



1:45 pm | Sampdoria (Jeison Murillo) vs Juventus (Juan G. Cuadrado)

Serie A



2:00 pm | Manchester United vs Liverpool (Luis Díaz)

Premier League



5:00 pm | Racing (Edwin Cardona/Johan Carbonero) vs San Lorenzo (Cristian Zapata)

Liga de Argentina



7:30 pm | Platense vs Talleres (Rafael Pérez/Diego Valores)

Liga de Argentina