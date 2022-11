Colombianos van tras títulos en MLS y Argentina: vea agenda completa

Desde este viernes 4 de noviembre hasta el próximo lunes 7, día feriado en Colombia, podrá disfrutar de una variada programación con partidos en diferentes ligas del mundo donde hay presencia de jugadores colombianos.



En la MLS se enfrentarán los campeones de ambas conferencias para definir el título de 2022. Los Ángeles FC, con ‘Chicho’ Arango, Murillo y Segura, buscarán levantar el trofeo. De otro lado, en Argentina, se vivirá un imperdible duelo de titanes entre Boca Juniors y Racing, del que no escapan los cafeteros. Fabra y Villa se retarán con Carbonero por la Superliga.



FUTBOLRED lo agenda con los futbolistas colombianos en Premier League, Serie A, Bundesliga y otras importantes ligas del mundo. Tome atenta nota y prográmese para un fin de semana de mucha actividad futbolera.



Viernes, 4 de noviembre



2:30 pm | Stuttgart (Juan José Perea) vs Borussia Monchengladbach

Bundesliga



2:45 pm | Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz) vs Charleroi

Liga de Bélgica



3:00 pm | Girona (Bernardo Espinosa) vs Athletic

Liga de España





Sábado, 5 de noviembre



6:30 am | Giresunspor (Jhorman Campuzano) vs Istanbulspor



8:30 am | Zenit (Wilmar Barrios/Mateo Casierra) vs Ajmat

Liga de Rusia



8:30 am | Fakel vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Liga de Rusia



9:00 am | Viktoria Plzen (Jhon Mosquera) vs Sparta Praga

Liga de Rep. Checa



9:30 am | Ausburgo vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



10:00 am | Leeds (Luis Sinisterra) vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Premier League



10:00 am | Wolves (Yerson Mosquera) vs Brighton

Premier League



10:00 am | Coventry City vs Watford (Yaser Asprilla)

EFL Championship



10:00 am | Millwall vs Hull City (Óscar Estupiñán)

EFL Championship



10:15 am | Valladolid vs Elche (Helibelton Palacios)

Liga de España



11:00 am | CSKA Moscú (Jorge Carrascal) vs Nizhni

Liga de Rusia



12:00 pm | Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata) vs Napoli

Serie A



1:00 pm | Porto (Matheus Uribe) vs Pacos de Ferreira

Liga de Portugal



2:30 pm | Fluminense (Jhon Arias) vs Sao Paulo (Andrés Colorado)

Brasileirao



2:45 pm | AC Milan vs Spezia (Kevin Agudelo)

Serie A



3:00 pm | LA FC (Cristian Arango/Jesús Murillo/Eddie Segura) vs Philadelphia

Final – MLS



6:30 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Ceará (Steven Mendoza/Jhon Vásquez)

Brasileirao



7:00 pm | Internacional vs Paranaense (Nicolás Hernández/Luis Orejuela)

Brasileirao





Domingo, 6 de noviembre



6:30 am | Bolonia (Jhon Lucumí) vs Torino

Serie A



7:00 am | St. Johnstone vs Rangers (Alfredo Morelos)

Liga de Escocia



7:30 am | Gent vs Brujas (Éder A. Balanta)

Liga de Bélgica



9:00 am | Monza vs Hellas Verona (Juan David Cabal)

Serie A



11:30 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Liverpool

Premier League



12:30 pm | Panathinaicos vs Olympiacos (James Rodríguez)

Liga de Grecia



12:30 pm | Villarreal (Johan Mojica) vs Mallorca

Liga de España



2:45 pm | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Inter

Serie A



2:45 pm | Marsella (Luis Suárez) vs Lyon

Liga de Francia



3:00 pm | Boca Juniors (Frank Fabra/Sebastián Villa) vs Racing (Johan Carbonero)

Final - Trofeo de Campeones Superliga Argentina



4:30 pm | Cuiabá (Kelvin Osorio) vs Villarreal (Johan Mojica)

Liga de España





Lunes, 7 de noviembre



3:00 pm | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Real Madrid

Liga de España