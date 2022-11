¡A una semana del Mundial de Qatar! Agenda de colombianos por el mundo

En una semana empezará a rodar el balón en la Copa Mundial de Qatar y los ojos del mundo se fijarán sobre los vibrantes duelos de selecciones, donde se reunirá a lo mejor del fútbol orbital.



La Selección Colombia, sin acción en la Copa de 2022, no perderá de vista a sus jugadores, que tendrán competencia en importantes en Premier League, Bundesliga, Liga de Bélgica y Turquía, así como Copa del Rey. FUTBOLRED lo programa desde ahora con los partidos de los colombianos. Conozca qué día y en qué horario para verlos.

Sábado, 12 de noviembre



7:30 am | St. Mirren vs Rangers (Alfredo Morelos)

Liga de Escocia



9:00 am | Fenerbhace vs Giresunspor (Jhorman Campuzano)

Liga de Turquía



9:30 am | Leverkusen vs Stuttgart (Juan José Perea)

Bundesliga



10:00 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Leeds (Luis Sinisterra)

Premier League



10:00 am | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Everton (Yerry Mina)

Premier League



10:00 am | Bristol City vs Watford (Yaser Asprilla)

EFL Championship



10:00 am | Hull City (Óscar Estupiñán) vs Reading

EFL Championship



12:00 pm | Sampdoria (Jeison Murillo) vs Lecce

Serie A



12:30 pm | L’Alcora vs Elche (Helibelton Palacios)

Copa del Rey



2:45 pm | Wolves (Yerson Mosquera) vs Arsenal

Premier League



2:45 pm | Bolonia (Jhon Lucumí) vs Sassuolo

Serie A



3:00 pm | Santa Amalia vs Villarreal (Johan Mojica)

Copa del Rey



3:30 pm | Boavista vs Porto (Matheus Uribe)

Liga de Portugal





Domingo, 13 de noviembre



6:00 am | Quintanar del Rey vs Girona (Bernardo Espinosa)

Copa del Rey



6:00 am | Joventut Mollerussa vs Rayo Vallecano (Falcao García)

Copa del Rey



6:30 am | Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata) vs Inter

Serie A



7:30 am | Antwerp vs Brujas (Éder A. Balanta)

Liga de Bélgica



9:00 am | Hellas Verona (Juan David Cabal) vs Spezia (Kevin Agudelo)

Serie A



9:30 am | Mainz 05 vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



12:30 pm | Olympiacos (James Rodríguez) vs AEK Atenas

Liga de Grecia



12:30 pm | Anderlecht vs Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz)

Liga de Bélgica



2:00 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Mineiro

Brasileirao



2:00 pm | Goiás vs Sao Paulo (Andrés Colorado)

Brasileirao



2:00 pm | Paranaense (Nicolás Hernández/Luis Orejuela) vs Botafogo

Brasileirao



2:00 pm | Bragantino vs Fluminense (Jhon Arias)

Brasileirao



2:45 pm | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Lazio

Serie A