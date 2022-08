Luis Díaz comanda agenda de colombianos con regreso de grandes ligas

Se acabó la espera. Desde este viernes entrarán en acción los colombianos que militan en las principales ligas del mundo. Premier League y Bundesliga se inician con partidazos, mientras que la Serie A de Italia y LaLiga de España aguardan una semana más.



El telón lo abrirá Rafael Santos Borré con el Frankfurt, que a mitad de semana jugará ante Real Madrid por la Supercopa de Europa. Su rival será nada más y nada menos que el poderoso Bayern Munich. El sábado muy temprano tendrá acción Luis Díaz con Liverpool ante el recién ascendido Fulham.



No pierda detalle y prográmese con FUTBOLRED, que le tiene los mejores partidos con cafeteros por el mundo.

Viernes, 5 de agosto

1:30 pm | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Bayern Munich

Bundesliga

Sábado, 6 de agosto

6:30 am | Fulham vs Liverpool (Luis Díaz)

Premier League



9:00 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Southampton

Premier League



9:00 am | Leeds (Luis Sinisterra/Ian Poveda) vs Wolves (Yerson Mosquera)

Premier League



9:00 am 1 Bounemouth (Jefferson Lerma) vs Aston Villa

Premier League



9:30 am | CSKA Moscú (Jorge Carrascal) vs Fakel

Premier League de Rusia



11:30 am | Everton (Yerry Mina) vs Chelsea

Premier League



12:00 m | Krasnodar (Jhon Córdoba) vs Lokomotiv Moscú

Premier League de Rusia



12:00 m | Akhmat Grozni vs Zenit (Wilmar Barrios/Mateo Casierra)

Premier League de Rusia



1:00 pm | Barracas (Sebastián Rincón) vs Racing (Edwin Cardona/Johan Carbonero)

Liga de Argentina



2:30 pm | Porto (Matheus Uribe) vs Marítimo

Primeira Liga



2:30 pm | Botafogo vs Ceará (Steven Mendoza/Jhon Vásquez)

Brasileirao



4:00 pm | Talleres (Rafael Pérez/Diego Valores) vs Argentinos Jrs

Liga de Argentina



5:00 pm | Avaí vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Brasileirao



6:30 pm | Sao Paulo (Andrés Colorado) vs Flamengo

Brasileirao



7:00 pm | Boca Juniors (Fabra/Campuzano/Villa) vs Platense

Liga de Argentina



7:30 pm | Sarmiento vs Lanús (Felipe Aguilar/Raúl Loaiza)

Liga de Argentina



7:30 pm | Guaraní vs Gremio (Jaminton Campaz)

Brasileirao Serie B



9:00 pm | Real Salt Lake vs LA FC (Arango/Murillo/Segura)

MLS



9:30 pm | Portland Timbers (Y. Chará/Moreno/Asprilla/D. Chará) vs Dallas FC (David Ferreira/Jader Obrian)

MLS

Domingo, 7 de agosto

8:00 am | Brighton (Steven Alzate) vs Manchester United

Premier League



8:30 am | Stuttgart (Juan José Perea) vs RB Leipzig

Bundesliga



1:00 pm | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Atlético de Madrid (Juan Perea)

Amistoso



1:45 pm | Marsella (Luis Suárez) vs Reims

Ligue 1



2:00 pm | Fluminense (Jhon Arias) vs Cuiabá (Kelvin Osorio)

Brasileirao



5:00 pm | Mineiro vs Paranaense (Nicolás Hernández

Brasileirao

Lunes, 8 de agosto

2:00 pm | Albion vs Watford (Yaser Asprilla)

EFL Championship