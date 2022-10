Imperdible agenda de colombianos: partidos claves y títulos en juego

Se avecina un fin de semana cargado de buen fútbol y varias finales con protagonismo colombiano. En la MLS se definen campeones en las Conferencias, en México se conocerá al mejor del torneo apertura y en Argentina se entrega campeón de la Copa. La final de la Libertadores también se disputará este fin de semana. FUTBOLRED lo programa desde ahora con los colombianos por el mundo.

Viernes, 28 de octubre



1:45 pm | Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz) vs Mechelen

Liga de Bélgica





Sábado, 29 de octubre



8:30 am | Stuttgart (Juan José Perea) vs Ausburgo

Bundesliga



9:00 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs Aberdeen

Liga de Escocia



9:00 am | Wigan vs Watford (Yaser Asprilla)

EFL Championship



9:00 am | Hull City (Óscar Estupiñán) vs Blackburn Rangers

EFL Championship



9:00 am | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



9:30 am | Santa Clara vs Porto (Matheus Uribe)

Liga de Portugal



11:00 am | Lokomotiv Moscú vs CSKA Moscú (Jorge Carrascal)

Liga de Rusia



11:00 am | Lecce vs Juventus (Juan G. Cuadrado)

Serie A



11:30 am | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Borussia Dortmund

Bundesliga



11:30 am | Sevilla vs Rayo Vallecano (Falcao García)

Liga de España



1:45 pm | Liverpool vs Leeds (Luis Sinisterra)

Premier League



1:45 pm | Brujas (Éder A. Balanta) vs Oostende

Liga de Bélgica



2:00 pm | Racing de Estrasburgo vs Marsella (Luis Suárez)

Liga de Francia



3:00 pm | Flamengo vs Paranaense (Nicolás Hernández/Luis Orejuela)

Final – Copa Libertadores





Domingo, 30 de octubre



9:00 am | Olympiacos (James Rodríguez) vs Lamia

Superliga de Grecia



9:00 am | Spezia (Kevin Agudelo) vs Fiorentina

Serie A



11:30 am | Krasnodar (Jhon Córdoba) vs Zenit (Wilmar Barrios/Mateo Casierra)

Liga de Rusia



12:30 pm | Athletic vs Villarreal (Johan Mojica)

Liga de España



2:00 pm | LA FC (Arango/Murillo/Segura) vs Austin (Jhojan Valencia)

MLS



6:30 pm | Talleres (Rafael Pérez/Diego Valoyes) vs Patronato

Final – Copa Argentina



8:36 pm | Pachuca (O. Murillo/Marino H./Avilés H.) vs Toluca (Andrés Mosquera/Brayan Angulo)

Final – Liga MX





Lunes, 31 de octubre



2:45 pm | Monza vs Bolonia (Jhon Lucumí)

Serie A



3:00 pm | Elche (Helibelton Palacios) vs Getafe

Liga de España



6:00 pm | Ceará (Steven Mendoza/Jhon Vásquez) vs Fluminense (Jhon Arias)

Braisleirao