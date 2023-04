A ilusionarse con Luis Díaz: así será el fin de semana con colombianos

Luis Díaz se recuperó de la lesión de rodilla que lo sacó de las canchas en octubre de 2022 y después de seis meses, está listo para volver a brillar. El técnico Jurgen Klopp confirmó que viene entrenado con el grupo y está disponible para el duelo del próximo lunes, cuando Liverpool visite al Leeds de Luis Sinisterra.



Conozca la agenda completa de colombianos en el exterior, con el estelar inicio de la Serie A de Brasil, donde compiten figuras como Jhon Arias (Fluminense). Prográmese con los partidos de Jorge Carrascal, Falcao García, Jhon Durán y todos los demás jugadores de selección.

Viernes, 16 de abril



1:30 pm | Schalke 04 (Éder Álvarez Balanta) vs Hertha Berlín

Bundesliga



2:00 pm | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Osasuna

LaLiga



10:05 pm | Mazatlán (Nicolás Benedetti) vs Tijuana

Liga MX





Sábado, 15 de abril



6:30 am | Aston Villa (Jhon Durán) vs Newcastle

Premier League



7:00 am | Villarreal (Johan Mojica) vs Valladolid

LaLiga



8:00 am | AC Milan vs Bolonia (Jhon Lucumí)

Serie A



8:30 am | Sochi vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Liga de Rusia



8:30 am | Ural vs CSKA Moscú (Jorge Carrascal)

Liga de Rusia



9:00 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Premier League



9:00 am | Everton (Yerry Mina) vs Fulham

Premier League



9:00 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs St. Mirren

Liga de Escocia



11:00 am | Napoli vs Hellas Verona (Juan David Cabal)

Serie A



11:30 am | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Borussia M.

Bundesliga



1:45 pm | Blackburn Rovers vs Hull City (Óscar Estupiñán)

EFL Championship



2:00 pm | América MG vs Fluminense (Jhon Arias)

Brasileirao



5:00 pm | Boca Juniors (Frank Fabra/Sebastián Villa) vs Estudiantes

Liga Argentina



6:00 pm | Atlas (Camilo Vargas/Julián Quiñones) vs Pachuca (Arango/Murillo/Hinestroza/Hurtado)

Liga MX



6:30 pm | Columbus Crew (Juan Camilo Hernández) vs New England Revolution (Dilan Borrero)

MLS



9:30 pm | Timbers (Moreno/Mosquera/D. Chará/Y. Chará) vs Seattle (Gómez/Montero)

MLS



8:05 pm | Monterrey (Medina/Vergara) vs Santos Laguna (Preciado/Emerson)

Liga MX





Domingo, 16 de abril



11:00 am | Rostov vs Zenit (Wilmar Barrios/Mateo Cassierra)

Liga de Rusia



11:00 am | Sassuolo vs Juventus (Juan G. Cuadrado)

Serie A



4:30 pm | Gremio vs Santos (Daniel Ruiz/Stiven Mendoza)

Brasileirao



5:00 pm | Newell’s (Ditta/Mosquera/Ángel) vs River Plate (Miguel Borja)

Liga Argentina



7:30 pm | Talleres (Diego Valoyes) vs San Lorenzo (Carlos Sánchez/Rafael Pérez)

Liga Argentina





Lunes, 17 de abril



1:45 pm | Fiorentina vs Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata)

Serie A



2:00 pm | Leeds (Luis Sinisterra) vs Liverpool (Luis Díaz)

Premier League